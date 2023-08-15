"ديلي ميل": النظام الصحي في بريطانيا يقتل الناس

حذر تقرير إخباري نشرته صحيفة "ديلي ميل" من أن كل شيء يتعلق بالمرضى في بريطانيا يدق أجراس الخطر، حيث نقل شهادة إحدى الطبيبات حول هذا الموضوع.

وبحسب التقرير تحدثت الطبيبة عن حالة مريضة مصابة بسرطان الدم تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابة بعدوى في المسالك البولية وهو أمر خطير بالنسبة لمرضى السرطان.

وقالت الطبيبة: "لا يوجد مكان لإقامة المريضة في الجناح المخصص لمرضى السرطان، عوضا عن ذلك تم إرسالها إلى أقسام الطوارئ حيث تزدحم الممرات بالمرضى ويعاني المراجعون من الاكتظاظ الشديد".

وأضافت: "هذه المشاهدات لم تسجل في فترة ذروة الأمراض خلال فصل الشتاء بل في منتصف شهر أغسطس/آب الذي من المفترض أن يكون الأكثر هدوءًا بأحد أكبر المستشفيات في بريطانيا وأفضلها من حيث الموارد".

وأوضحت الطبيبة أنها "أرادت إجراء فحوصات للسيدة المصابة بسرطان الدم، لكنها لم تجد حجرة فحص تحتوي على ستارة تمنحها بعض الخصوصية على الأقل".