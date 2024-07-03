هذا هو الوقت المناسب لمعرفة وزنك

يدعو بعض الخبراء إلى قياس الوزن يوميًّا لتعزيز إدارة الوزن، خاصة عند اتباع نظام غذائي وبرنامج تمارين لإنقاص الوزن.

بينما يوصي آخرون بالتخلي عن الوزن الذاتي تمامًا، بحجة أنه قد يؤدي إلى استجابات نفسية سلبية وسلوكيات غير صحية.

وأوصى الخبير باستخدام الميزان لوزن نفسك أسبوعيًّا، حتى عندما لا تحاول إنقاص الوزن.

وتؤكد الأبحاث أن الوزن الذاتي الأسبوعي هو إستراتيجية فعالة لإدارة الوزن، إذ يساعد على زيادة الوعي بالوزن وأي تغييرات تحدث فيه.

فوائد الوزن الأسبوعي:

إدارة الوزن

الأبحاث تشير إلى أن الوزن الذاتي المنتظم يساعد على فقدان الوزن وإدارته.

دراسة شملت 12 دراسة أخرى وجدت أن المشاركين الذين وزنوا أنفسهم أسبوعيًّا أو يوميًّا فقدوا وحدات من مؤشر كتلة الجسم أكثر من أولئك الذين لم يزنوا أنفسهم بانتظام.

اكتشاف المشكلات الصحية

التغيرات الجذرية في الوزن قد تكون علامة مبكرة على مشاكل صحية، مثل: الغدة الدرقية أو السكري. الوزن الأسبوعي يساعد في تحديد هذه التغيرات مبكرًا.

التقلبات الطبيعية

وزن الجسم يمكن أن يتقلب خلال اليوم والأسبوع بسبب عوامل مثل نوع الطعام المستهلك، تناول الملح، التمارين الرياضية، والتغيرات الهرمونية.

الوزن الأسبوعي يأخذ هذه التقلبات بعين الاعتبار، ويعطي قياسًا أكثر دقة.

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كيفية الوزن الأسبوعي:

اختيار الوقت المناسب

وزنك في اليوم نفسه، والوقت نفسه، والبيئة نفسها كل أسبوع. مثلًا، صباح كل جمعة بعد الذهاب إلى الحمام، وقبل تناول الطعام.

استخدام ميزان عالي الجودة

تغيير البطاريات بانتظام والتحقق من دقة الميزان باستخدام ميزان "معروف".