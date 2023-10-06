هل يمكن أن تكون "صحّيًا" بوزن زائد؟

كثر الحديث مؤخرا عن "إيجابية الجسم"؛ وهي حركة تدعو الأشخاص لتقبل أجسادهم والشعور بالرضا اتجاهها مهما بلغت أوزانهم.

وأثارت هذه الحركة العديد من النقاشات حول الوزن الصحي، وارتباطه بصحة الإنسان وبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وبهذا الخصوص، أجرى أطباء من مركز الصحة والوزن التابع لجامعة "شيكاغو" نقاشات عن حقيقة تأثير الوزن الزائد على صحة الأفراد.

هل يمكن أن تكون بوزن زائد وبصحة جيدة؟

أجابت الدكتورة "سيلفانا بانين": نعم. من الممكن أن تعاني من السمنة وتتمتع بصحة جيدة. لكن في الوقت نفسه، نحن كأطباء نعلم تماما أن السمنة مرض خطير، يؤثر على الجسم سلبا بعدة طرق.

وأشارت بانين، إلى أن السمنة مرتبطة بأكثر من 13 نوعا من السرطان، كما تسبب أمراضا أخرى، من ضمنها السكري والضغط والجلطات القلبية، والتهابات المفاصل، واضطرابات الجهاز الهضمي.