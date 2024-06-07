مكملات فيتامين "د" قد لا تكون فعالة في تقوية عظام الأطفال

وقال الدكتور غانما دافاسامبو، الأستاذ المشارك في جامعة هارفارد: "إن غياب أي تأثير لمكملات فيتامين د على خطر الكسور أو قوة العظام لدى الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د أمر مهم. عند البالغين، تعمل مكملات فيتامين د بشكل أفضل للوقاية من الكسور عندما يتم إعطاء الكالسيوم معها في وقت واحد". وأوضح الدكتور دافاسامبو أن نقص مكملات الكالسيوم في التجربة قد يفسر النتائج السلبية.

واستبعد الباحثون الأطفال المصابين بالكساح من التجربة لأسباب أخلاقية، وبالتالي ركزوا على أولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى فيتامين د والذين لم يصابوا بعد بمضاعفاته على العظام.

وشدد الدكتور دافاسامبو على أنه على الرغم من أن نتائج الدراسة وثيقة الصلة بالأطفال الذين لا يعانون من المضاعفات، إلا أنه لا ينبغي إغفال أهمية تناول كمية كافية من فيتامين د للوقاية من الكساح. وأكد مجددًا أن توجيهات حكومة المملكة المتحدة التي توصي بتناول 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا تبقى حاسمة ويجب الاستمرار في اتباعها.

ولنتائج الدراسة آثار مهمة على استراتيجيات الصحة العامة التي تهدف إلى الوقاية من كسور الأطفال وضمان صحة العظام. ففي حين أن مكملات فيتامين د وحدها قد لا تكون الدواء الشافي الذي كان يُعتقد سابقًا، إلا أن اتباع نهج أكثر شمولاً، ربما يشمل مكملات الكالسيوم، قد يكون ضروريًا لتقوية العظام بشكل فعال ومنع الكسور عند الأطفال.