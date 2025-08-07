العلم يؤيده.. جيل Z يحدد الوقت الأمثل لتناول العشاء

هل اعتدت تناول العشاء عند الساعة 8 مساءً؟.. ربما قد حان الوقت لمراجعة عاداتك.

ووفقًا لبيانات جديدة من منصة OpenTable، ارتفعت حجوزات الساعة 6 مساءً في لندن بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، فيما كشف تقرير من Zonal أن متوسط وقت العشاء في المملكة المتحدة أصبح 6:12 مساءً، بحسب ما نشرت صحيفة هافينغتون بوست.

ويبدو أن جيل Z هو المحرّك الرئيس لهذا التغيير. ورغم السخرية التي طالتهم في مقال بصحيفة Evening Standard، فإن العلم يقف في صفهم هذه المرة.

وأوضح البروفيسور فالتر لونغو، مدير معهد طول العمر بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن الوقت الأمثل للعشاء لا يرتبط بساعة محددة، بل بموعد النوم. وينصح بالتوقف عن الأكل قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأن الأكل المتأخر يؤثر سلبًا في جودة النوم وقد يغيّر طريقة حرق الجسم للطاقة.

من جهة أخرى، تشير دراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن الساعة 5 مساءً قد تكون التوقيت المثالي للعشاء لمن يسعى إلى الحفاظ على وزن صحي، إذ أظهرت الدراسة أن من يتناولون عشاءهم مبكرًا يشعرون بجوع أقل لاحقًا، وكان نشاط بعض الجينات لديهم أكثر كفاءة في حرق الدهون.

لكن ماذا لو كنت لا تزال في العمل عند الخامسة؟ اختصاصية التغذية تريسي لوكوود بيكِرمان ترى أن الفترة بين 6 و8 مساءً تظل مثالية، إذ تمنح الجسم وقتًا كافيًا للهضم قبل النوم.

في ضوء كل ذلك، يبدو أن جيل Z، بحسب الخبراء، قد سبقنا جميعًا إلى نمط حياة أكثر صحة بعاداته المبكرة.