فوائد "مذهلة" للتوت الأزرق

يُعد التوت الأزرق من الفواكه اللذيذة والمغذية، إذ يُصنفه أخصائيو التغذية واحداً من أكثر الفواكه صحة.

ويحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين C، K، والمنغنيز، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالألياف والبوليفينول، وهي مركبات نباتية مفيدة لصحة الجسم.

الفوائد الصحية للتوت الأزرق:

تعزيز صحة القلب

يحتوي التوت الأزرق على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تحسن من صحة القلب، وأشارت الدراسات إلى أن تناول التوت الأزرق يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، ويقلل من ضغط الدم.

دعم صحة الدماغ

يساهم التوت الأزرق في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة وصحة الدماغ. تشير الأبحاث إلى أن تناول التوت الأزرق قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، ومرض باركنسون، ويساعد في الحفاظ على الوظائف الإدراكية.

تحسين صحة الأمعاء

بفضل ما يحتويه من الألياف، يساعد التوت الأزرق بتحسين صحة الجهاز الهضمي، ووجدت دراسة أن تناول مكملات التوت الأزرق يمكن أن يخفف من أعراض آلام البطن، ويحسن نوعية الحياة.