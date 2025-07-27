4 أعراض لسرطان الأمعاء يجب الانتباه لها

سرطان القولون أو الأمعاء هو نمو خلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة، وإذا لم يُكتشف أو يُعالج، فقد ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

وشارك الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أفكاره حول أعراض سرطان الأمعاء التي يجب الانتباه لها.

وسرد طبيب الجهاز الهضمي على إنستغرام، أربعة أعراض لسرطان الأمعاء، وأهمية الانتباه لها.

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الانتفاخ

قد يشير الانتفاخ المستمر إلى سرطان الأمعاء عندما تسد الأورام الأمعاء جزئيًا، مما يتسبب في تراكم الغازات والفضلات.

وهذا يُسبب انتفاخًا مزعجًا لا يتحسن بالعلاجات المعتادة، مثل تغيير النظام الغذائي أو الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية.

التعرق الليلي

يحدث التعرق الليلي في سرطان الأمعاء؛ لأن الأورام تُحفز استجابات التهابية تُعطل تنظيم درجة حرارة الجسم.

وتُطلق الخلايا السرطانية مواد تُسبب الحمى والتعرق، بينما يعمل جهازك المناعي بجهد أكبر لمحاربة المرض.

التعب أو القيلولة غير المخطط لها أثناء النهار

يحدث التعب المرتبط بالسرطان لأن أورام الأمعاء غالبًا ما تسبب نزيفًا داخليًا، مما يؤدي إلى فقر الدم وانخفاض وصول الأكسجين إلى الأنسجة.

ولا يتحسن هذا الإرهاق الشديد بالراحة، وهو يختلف عن التعب الطبيعي؛ لأن الجسم يوجه طاقته لمحاربة السرطان.

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دم في البراز

يظهر الدم في البراز عند نزف أورام هشة في القولون أو المستقيم مع مرور الفضلات أثناء التبرز.

وقد يكون هذا النزيف أحمر فاتحًا (في الجزء السفلي من القولون) أو داكنًا وقطرانيًا (في الجزء العلوي)، ويجب دائمًا تقييمه من قبل الطبيب فورًا.