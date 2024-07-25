في عالم التغذية المتغير، أصبحت الأطعمة الخارقة جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي بفضل محتواها العالي من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتساهم هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب وتعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليكم أفضل خمسة أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي:

البابايا

تعتبر فاكهة البابايا غنية بالفيتامينات A وC وE، وتعزز البابايا من صحة المناعة والبشرة، وإنزيم البابايا يساعد على الهضم، ويقلل من الانتفاخ، بينما تقلل مضادات الأكسدة فيها الالتهاب، وتحسن صحة القلب.

اللوز

يعزز اللوز صحة القلب بفضل الدهون الأحادية غير المشبعة، ويعتبر مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين E، كما يحتوي على الألياف والبروتين لدعم الهضم والشعور بالشبع.

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البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين الذي يحسن الرؤية وصحة المناعة، إضافة إلى الألياف والمنغنيز وفيتامين C، وتعد البطاطا الحلوة بديلاً صحياً للخضراوات النشوية، ويمكن استخدامها في وصفات عدة.

الفراولة

تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين التي تقاوم الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتعزز الفراولة صحة القلب، وتقوي الجهاز المناعي.

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تحسن صحة القلب، بالإضافة إلى الفيتامينات E وC وB6، والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم.

الأفوكادو مرن، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق.