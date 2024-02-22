النويس: ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية قد يطيح بالاقتصادات
حذر الرئيس التنفيذي لشركة M42 المعنية بتكنولوجيا الرعاية الصحية، حسن النويس، من ثلاث قضايا رئيسة ستواجه صناعة الرعاية الصحية، أهمها نقص المهنيين بواقع 10 ملايين شخص بحلول عام 2030، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية إلى نسب كبيرة والتي "قد تطيح بالاقتصادات".
وعلى هامش القمة العالمية للحكومات التي عُقدت مؤخرًا في دبي، أكد النويس في لقاء مع شبكة CNN، ارتفاع تكلفة نفقات الرعاية الصحية بواقع 10% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "على وجه التحديد تواجه الزيادة ولكن بنسبة 20%"، معتبرًا أنها تشكل "مبلغا طائلا"، يمكن أن تطيح بالاقتصادات إذا لم تتم معالجته سريعًا، على حد قوله.
وقال النويس، وفقا للشبكة الأمريكية، إن "الأمر الثالث يتمثل في التحديات البيئية، حيث نلاحظ اليوم أنه لو كانت الرعاية الصحية بلدًا، لكانت خامس أكبر مساهم في الانبعاثات الكربونية، وهو أمر خطير".
وأطلقت شركة M42 مؤخرًا نموذجًا لغويًّا كبيرًا يطلق عليه "ميد 42" وهو مصمم لتمكين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، وقال عنه النويس: "هو أول نموذج تعلم طبي كبير مفتوح المصدر نشأ في أبوظبي وحقق معدل نجاح قدره 73% في امتحان الترخيص الطبي الأمريكي، متفوقًا بذلك على جميع المنصات الأخرى.
وحول أهميته أوضح: "يساعد النموذج الأطباء في اتخاذ القرارات، كما أنه يخفف الضغط عليهم لتوفير طاقة استيعابية أكبر لعلاج المرضى".
نصف سكان العالم بلا رعاية صحية
وحول حجم انتشار النموذج، لفت النويس إلى أن شركته "مستعدة للقيام بكل ما يلزم من العاصمة الإماراتية أبوظبي ونريد تطبيقه على نطاق أوسع في بقية أنحاء العالم كي يعم نفعه على الإنسانية".
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيساعد على توفير طاقة استيعابية أكبر، مضيفًا: "نصف سكان العالم لا توفر لهم رعاية صحية، وقد قامت أبوظبي بهذه الخطوة لتقول للعالم إنها تريد المساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة".
حول مستقبل الرعاية الصحية، كشف حسن النويس أن نموذج "ميد 42" الذي أطلقته الشركة، هو عبارة عن نموذج توليدي متعدد الوسائط أكثر تقدمًا بكثير.. لدينا 6 ملايين صورة في مجموعة بياناتنا ولدينا مجموعة بيانات حجمها 100 بيتا بايت تضم جميع السلاسل الجينومية".
وزاد بالقول: "هذا يعني أن المريض لم يعد بحاجة لمراجعة الطبيب بعد اليوم، ويمكنه تحميل صوره على منصة (ميد42) لكي تعطيه التشخيص، ومن منظور الطبيب سيخفف هذا من الضغط عليه ويسمح له بالتركيز على صور تشخيصية معينة بدلًا من فحص جميع الصور".
موجز تحذيرات حسن النويس:
نقص المهنيين بواقع 10 ملايين شخص بحلول عام 2030
ارتفاع تكلفة نفقات الرعاية الصحية 10% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
التحديات البيئية.. نظام الرعاية الصحية مساهم كبير في الانبعاثات الكربونية