النويس: ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية قد يطيح بالاقتصادات

حذر الرئيس التنفيذي لشركة M42 المعنية بتكنولوجيا الرعاية الصحية، حسن النويس، من ثلاث قضايا رئيسة ستواجه صناعة الرعاية الصحية، أهمها نقص المهنيين بواقع 10 ملايين شخص بحلول عام 2030، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية إلى نسب كبيرة والتي "قد تطيح بالاقتصادات".

وعلى هامش القمة العالمية للحكومات التي عُقدت مؤخرًا في دبي، أكد النويس في لقاء مع شبكة CNN، ارتفاع تكلفة نفقات الرعاية الصحية بواقع 10% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "على وجه التحديد تواجه الزيادة ولكن بنسبة 20%"، معتبرًا أنها تشكل "مبلغا طائلا"، يمكن أن تطيح بالاقتصادات إذا لم تتم معالجته سريعًا، على حد قوله.

وقال النويس، وفقا للشبكة الأمريكية، إن "الأمر الثالث يتمثل في التحديات البيئية، حيث نلاحظ اليوم أنه لو كانت الرعاية الصحية بلدًا، لكانت خامس أكبر مساهم في الانبعاثات الكربونية، وهو أمر خطير".

وأطلقت شركة M42 مؤخرًا نموذجًا لغويًّا كبيرًا يطلق عليه "ميد 42" وهو مصمم لتمكين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، وقال عنه النويس: "هو أول نموذج تعلم طبي كبير مفتوح المصدر نشأ في أبوظبي وحقق معدل نجاح قدره 73% في امتحان الترخيص الطبي الأمريكي، متفوقًا بذلك على جميع المنصات الأخرى.

وحول أهميته أوضح: "يساعد النموذج الأطباء في اتخاذ القرارات، كما أنه يخفف الضغط عليهم لتوفير طاقة استيعابية أكبر لعلاج المرضى".