مع دخول فصل الصيف وبدء الإجازة الصيفية، يجب على الآباء الانتباه إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس الحار، وتتطلب فترة الصيف اهتمامًا خاصًا لضمان سلامة الأطفال والتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس الحار.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي إليك خمسة مخاطر صحية شائعة وكيفية تجنبها:

الغرق

حذر الأطباء من زيادة حالات الغرق بين الأطفال، مشيرة إلى أن الطقس الحار يزيد هذه المخاطر، ويمكن أن يكون عمق بوصتين من الماء كافيًا لإغراق طفل صغير.

من الضروري الانتباه وعدم ترك الأطفال دون إشراف، خصوصًا في برك التجديف والأنهار.

ضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الأطفال أكثر عرضة لضربة الشمس، ويمكن أن تظهر أعراض مثل التعب والدوار والتشنجات العضلية.

وإذا لم يتحسن الطفل بعد 30 دقيقة في مكان بارد، ينبغي طلب المساعدة الطبية.

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الصداع النصفي

يعاني البعض من الصداع النصفي بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، ويُوصى بتقليل الضوضاء، وتوفير سبل الراحة.

التسمم الغذائي

تزداد حالات التسمم الغذائي في الصيف، لا سيّما مع حفلات الشواء التي قد تفتقر إلى معايير النظافة.

يمكن أن تسبب بكتيريا مثل العطيفة والسالمونيلا مشاكل صحية خطيرة، لذا من المهم التأكد من طهي الطعام بشكل جيد والحفاظ على نظافة اليدين.

لدغات ولسعات الحشرات

عادةً ما تكون لدغات ولسعات الحشرات غير خطيرة ولكنها قد تسبب عدوى أو رد فعل تحسسي. استخدم كريمات مضادة للحكة وأدوية مضادة للهستامين إذا لزم الأمر.

إذا تفاقم الوضع، أو ظهرت علامات عدوى مثل الاحمرار أو التورم، يجب مراجعة الطبيب.