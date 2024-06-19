5 خرافات عن العناية بالأسنان يجب تصحيحها
ضمان نظافة الفم هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والابتسامة الساطعة. ومع ذلك، هناك العديد من الخرافات المتداولة حول طرق العناية بالأسنان يجب تصحيحها للحفاظ على صحة الفم بشكل فعال.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هناك خمس خرافات متداولة حول صحة الأسنان:
كلما غسلت أسنانك بقوة، أصبحت أسنانك أكثر نظافة
تؤدي الفرشاة القوية إلى ضرر بالأسنان، بما في ذلك تآكل القشرة والتهاب اللثة. بدلاً من ذلك، ينصح خبراء طب الأسنان باستخدام فرشاة ناعمة وحركات دائرية لمدة دقيقتين، مرتين يوميًّا، مع استخدام معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد لإزالة البلاك دون أضرار.
غسول الفم هو جرعة سحرية
رغم فوائده في منع رائحة الفم الكريهة وقتل البكتيريا، فإنه لا يمكن أن يحل محل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. يُنصح بدمج غسول الفم في روتين العناية بالفم، لكن ليس كبديل عنه.
العلكة الخالية من السكر هي البديل
رغم خصائص العلكة التي تساعد في منع التسوس، لا ينبغي أن تحل محل التنظيف بالفرشاة والخيط. استخدام العلكة المحتوية على الزيليتول يمكن أن يكون مفيدًا كإضافة، ولكن ليس بديلاً للعناية الأساسية بالأسنان.
معجون الأسنان المبيض يسبب هلاك المينا
تُظهر الدراسات أن معظم هذه المعاجين آمنة عند استخدامها بشكل صحيح، ولكن الاستخدام الزائد قد يؤدي إلى تآكل المينا. يُنصح بالتشاور مع طبيب الأسنان لتحديد أفضل إستراتيجية تبييض.
لا يوجد ألم ولا حاجة لزيارة طبيب الأسنان
الفحوصات المنتظمة تلعب دورًا حاسمًا في الكشف المبكر عن مشاكل الأسنان واللثة قبل أن تتفاقم. زيارات الأسنان المنتظمة كل ستة أشهر تساعد في الحفاظ على صحة الفم.