5 خرافات عن العناية بالأسنان يجب تصحيحها

ضمان نظافة الفم هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والابتسامة الساطعة. ومع ذلك، هناك العديد من الخرافات المتداولة حول طرق العناية بالأسنان يجب تصحيحها للحفاظ على صحة الفم بشكل فعال.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هناك خمس خرافات متداولة حول صحة الأسنان:

كلما غسلت أسنانك بقوة، أصبحت أسنانك أكثر نظافة

تؤدي الفرشاة القوية إلى ضرر بالأسنان، بما في ذلك تآكل القشرة والتهاب اللثة. بدلاً من ذلك، ينصح خبراء طب الأسنان باستخدام فرشاة ناعمة وحركات دائرية لمدة دقيقتين، مرتين يوميًّا، مع استخدام معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد لإزالة البلاك دون أضرار.

غسول الفم هو جرعة سحرية

رغم فوائده في منع رائحة الفم الكريهة وقتل البكتيريا، فإنه لا يمكن أن يحل محل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. يُنصح بدمج غسول الفم في روتين العناية بالفم، لكن ليس كبديل عنه.