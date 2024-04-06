خبراء يحذرون من الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات

ينصح خبراء التغذية بأخذ الحيطة والحذر عند البدء بنظام غذائي منخفض السعرات، خاصة أن الكربوهيدرات تكاد تكون غائبة أو ربما تحل محل جزء من البروتين.

وأوضح الخبراء، وفقا لتقرير نشره موقع "WIO News"، أن هناك 5 سلبيات محتملة للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.

نقص التغذية

بيّن الخبراء أن الامتناع عن تناول عدد من العناصر لفترات مطولة يؤدي إلى مشاكل صحية.

فقدان العضلات

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة للغاية إلى فقدان العضلات؛ ما قد يؤدي إلى ضعف الأداء والتعب والإنهاك الجسدي.

تباطؤ التمثيل الغذائي

حذّر خبراء التغذية من فقدان الوزن السريع من خلال الأنظمة منخفضة السعرات، الذي يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، بل ويمكن أن يجعل استعادة الوزن أكثر احتمالا بمجرد معاودة اتباع أنماط الأكل الطبيعية.