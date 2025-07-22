دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب

أظهرت دراسة جديدة أن تناول بيضتين يوميًا لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بشرط أن يكون النظام الغذائي منخفضًا في الدهون المشبعة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أن الكوليسترول الموجود في البيض ليس هو المساهم الرئيس في ارتفاع الكوليسترول الضار، بل الدهون المشبعة التي توجد في مكونات أخرى من الوجبات، مثل شرائح اللحم أو النقانق.

البحث الذي قاده البروفيسور جون باكلي من جامعة جنوب أستراليا، شمل 61 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، بمتوسط مستوى LDL يبلغ 105، وهو مستوى يعد معرّضاً للخطر فيما يتعلق بصحة القلب.

وخضع المشاركون لثلاثة أنظمة غذائية مختلفة، كل منها لمدة خمسة أسابيع: نظام غني بالكوليسترول ومنخفض الدهون المشبعة تضمن بيضتين يومياً، ونظام منخفض الكوليسترول وغني بالدهون المشبعة من دون بيض، ونظام غني بالكوليسترول والدهون المشبعة مع تناول بيضة واحدة فقط أسبوعياً.

وأظهرت النتائج أن النظام الذي شمل بيضتين يومياً أدى إلى انخفاض ملحوظ في الكوليسترول الضار، بحيث بلغ المتوسط 104، مقارنة بـ108 و109 في النظامين الآخرين.

واعتبر باكلي أن الدراسة قدمت دليلاً واضحاً يفصل بين تأثير الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة، مؤكداً أن الأخيرة هي المسؤولة الرئيسة عن رفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

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كما أظهرت الدراسة أن كل غرام إضافي من الدهون المشبعة يؤدي إلى ارتفاع بمقدار 0.35 نقطة في مستوى الكوليسترول الضار، ما يعزز أهمية تقليل استهلاك الدهون المشبعة للحفاظ على صحة القلب حتى عند تناول أطعمة تحتوي على كوليسترول مثل البيض.