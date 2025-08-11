كيف تحمي نفسك من تكرار نوبات التهاب المرارة؟

المرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد في هضم الدهون، ويحدث التهاب المرارة غالبًا بسبب انسداد القناة الصفراوية بحصوة، ما يؤدي إلى تراكم العصارة وحدوث تهيج أو عدوى.

ونشرت أوليفيا هاس، أخصائية تغذية مرضى المرارة والكبد الدهني، على "إنستغرام"، منشورًا أكدت فيه على أهمية التركيز على أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، بالإضافة إلى عادات صحية تدعم الشفاء وتقلل الضغط على المرارة.

وقالت أوليفيا: "إذا تعرضت لنوبة مرارة الليلة الماضية، وكان الربع العلوي الأيمن من جسمك مؤلمًا وليس لديك أي فكرة عما ستأكله في اليوم التالي لأنك تخاف كثيرًا من الطعام".

وأضافت: "هذه هي الأشياء الرئيسية التي يجب عليك القيام بها بعد نوبة المرارة للتعافي بشكل أفضل وتقليل مخاطر النوبات المتتالية".

التغذية والعادات الحياتية

وقالت الخبيرة: "لقد أُصبتَ بنوبةٍ في المرارة؛ تخيّل الأمر كما لو كنتَ تُعاني من إنفلونزا المعدة. لقد مرّ جسمك بالكثير ويحتاج إلى الراحة. المرارة عضوٌ حساسٌ للغاية؛ ما تفعله بعد النوبة قد يُحسّن الحالة أو يُفاقمها. هذا يعني أن نظامك الغذائي وعاداتك الحياتية يجب أن تدعم ذلك".

إليك ما اقترحت أوليفيا عليك فعله:

تجنب جميع الأطعمة التي قد تسبب التهاب المرارة لمدة أسبوعين لتخفيف الالتهاب - الأطعمة المقلية والدهنية ومنتجات الألبان واللحوم عالية الدهون والأفوكادو والمكسرات والسكر والزيوت النباتية

تجنب تناول الطعام خارج المنزل لمدة أسبوعين بعد النوبة

اشرب الكثير من الماء

ركز على الأطعمة سهلة الهضم بعد الإصابة بالإنفلونزا، مثل: اتباع نظام غذائي خاص بالإنفلونزا، وتناول الكثير من الحساء.

الفواكه والخضروات للوجبات الخفيفة

وجبات صغيرة ومتكررة، حوالي 4-6