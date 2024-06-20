ترند شرب زيت الخروع لفقدان الوزن على تيك توك.. مخاطر وتحذيرات
شارك مستخدمو "تيك توك" ترند جديدًا لفقدان الوزن، والذي يتضمن شرب زيت الخروع، حيث انتشرت ملايين الفيديوهات التي تروج لهذه العادة الجديدة كحل أكيد للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.
لكن في تقرير جديد لصحيفة "ميرور" البريطانية حذر الخبراء من هذه العادة، مشيرين إلى أنها قد لا تكون أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد.
وقال الباحثون إن الريسينوليك، وهو الحمض الدهني الرئيس في زيت الخروع، قد يساعد عضلات الأمعاء على الانقباض فعلًا، إلا أنه لا وجود لدراسات تناولت على وجه التحديد آثار زيت الخروع على فقدان الوزن، فمن المرجح أن الزيت يخفف الإمساك، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن".
وأضافوا "في حال فقدت الوزن بسبب تخفيف الإمساك، فقد يكون ذلك مجرد نتيجة لإزالة النفايات من جهازك الهضمي. وبصرف النظر عن تخفيف الإمساك، لا يوجد دليل يشير إلى أن زيت الخروع له قدرة مباشرة أو غير مباشرة على المساعدة في إنقاص الوزن، مثل زيادة التمثيل الغذائي أو تقليل الجوع".
"إسهال عنيف"
من جانبها، حذرت الدكتورة جين كلارك، من أن تناول كميات صغيرة من زيت الخروع يمكن أن تؤدي إلى الإسهال العنيف. وقالت: "في الماضي، كان زيت الخروع يستخدم طبيًا كمُليّن لعلاج الإمساك، ولتحفيز المخاض لدى الأمهات اللاتي تأخر موعد ولادتهن".
وأضافت "ومع ذلك، لم يعد يوصى باستخدام هذا الزيت لهذه الأغراض بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".
وقالت جين إن المؤثرين على الصحة في تيك توك "يحبون الثناء على الزيت"، ويقولون إن شربه سيساعد على إزالة السموم من الجسم بطريقة سحرية وفقدان الوزن، حتى أن البعض يقدم عروضًا غريبة بأنه يمكن أن يعالج السرطان، مشيرة إلى أن لا دلائل علمية على أن تلك المعلومات صحيحة.
وفي النهاية أجمع خبراء في مجال الصحة أنه لا ينبغي تناول زيت الخروع على المدى الطويل لأنه مع مرور الوقت يمكن أن يقلل من قوة العضلات في الأمعاء ويؤدي إلى الإمساك المزمن".