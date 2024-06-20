ترند شرب زيت الخروع لفقدان الوزن على تيك توك.. مخاطر وتحذيرات

شارك مستخدمو "تيك توك" ترند جديدًا لفقدان الوزن، والذي يتضمن شرب زيت الخروع، حيث انتشرت ملايين الفيديوهات التي تروج لهذه العادة الجديدة كحل أكيد للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

لكن في تقرير جديد لصحيفة "ميرور" البريطانية حذر الخبراء من هذه العادة، مشيرين إلى أنها قد لا تكون أفضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد.

وقال الباحثون إن الريسينوليك، وهو الحمض الدهني الرئيس في زيت الخروع، قد يساعد عضلات الأمعاء على الانقباض فعلًا، إلا أنه لا وجود لدراسات تناولت على وجه التحديد آثار زيت الخروع على فقدان الوزن، فمن المرجح أن الزيت يخفف الإمساك، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن".