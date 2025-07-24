الليمون يتصدر قائمة الفواكه الأكثر صحة

في مفاجأة علمية، كشفت دراسة حديثة أن الليمون هو الفاكهة الأكثر فائدة للصحة، متفوقًا على فواكه شهيرة، مثل: التفاح والموز، وذلك بفضل تركيبته الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة.

والدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ويليام باترسون الأمريكية شملت تحليلًا لـ41 نوعًا من الفواكه، حيث تم تقييم كثافتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والألياف والفلافونويدات.

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وخلصت النتائج إلى أن الليمون يتصدر القائمة، نظرًا لِما يحتويه من فيتامين C، وألياف قابلة للذوبان، ومركبات نباتية تعزز مناعة الجسم وتحسّن صحة القلب والهضم.

ورغم أن طعمه حامض، فإن الليمون يتمتع بتأثير قلوي داخل الجسم؛ ما يسهم في موازنة درجة الحموضة (pH) ودعم صحة الأمعاء. كما أن قشوره غنية بالزيوت العطرية، مثل: "الليمونين"، والتي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات وربما للسرطان.

وإلى جانب فوائده الصحية، يساعد الليمون على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم والكوليسترول، بفضل احتوائه على الفلافونويدات. ويمتد تأثيره الإيجابي أيضًا إلى "ابن عمه" الجير، الذي يشارك الليمون بعض فوائده، وإن كان أقل منه من حيث تركيز الفلافونويدات.

وينصح الخبراء بإدخال الليمون في النظام الغذائي اليومي بطرق بسيطة، مثل إضافته إلى الماء الدافئ مع العسل، أو استخدام عصيره في السلطات والأطباق الرئيسة، أو بشر قشره لتعزيز النكهة والفوائد.

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ولكن يُحذر من شرب عصير الليمون على معدة فارغة بشكل مباشر، لما قد يسببه من تآكل لمينا الأسنان أو تهيج للمعدة، خاصة لمن يعانون مشاكل هضمية. وفي هذه الحالة، يُفضل استشارة الطبيب قبل إدراجه ضمن النظام الغذائي المنتظم.