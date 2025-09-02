السكري من النوع الثاني يضاعف خطر الإصابة بهذه الأمراض

لا يقتصر مرض السكري من النوع الثاني على ارتفاع السكر في الدم، بل يعد حالة مزمنة تؤثر في معظم أعضاء الجسم.

وعند عدم التحكم به، يزيد المرض من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتلف الكلى، وفقدان البصر، كما يمكن أن يضعف الجهاز المناعي ويزيد خطر السرطان ويؤثر في الصحة النفسية؛ ما يقلل جودة الحياة ويخفض متوسط العمر المتوقع.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك مضاعفات خطيرة لمرض السكري من النوع الثاني:

أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع السكر في الدم يضر بالأوعية الدموية ويؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية؛ ما يزيد خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين المصابين بالسكري.

تلف العين (اعتلال الشبكية السكري)

الجلوكوز الزائد يضر بالأوعية الدموية الصغيرة في العين؛ ما يؤدي إلى اعتلال الشبكية واضطرابات الرؤية، وفي الحالات الشديدة، العمى، إضافة إلى زيادة احتمال الإصابة بإعتام العدسة والزرق المبكر.

تلف الكلى

يعد السكري السبب الرئيسي لأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي، حيث يضعف ارتفاع السكر وضغط الدم وظائف الكلى تدريجيًّا؛ ما قد يستلزم غسيل الكلى أو زراعة الكلى في المراحل المتقدمة.

زيادة خطر السرطان والحالات المرتبطة بالعمر

السكري مرتبط بارتفاع احتمالية الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، منها الكبد والبنكرياس والقولون، كما يزيد سرعة ظهور أمراض الكلى والضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر.

ضعف الجهاز المناعي والالتهابات

ارتفاع السكر يضعف المناعة؛ ما يجعل المصابين أكثر عرضة للعدوى الجلدية والمسالك البولية وأمراض الجهاز التنفسي، مثل: الالتهاب الرئوي.

فقدان السمع والتدهور المعرفي

يؤدي السكري إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب في الأذن الداخلية؛ ما يزيد خطر فقدان السمع وفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي والخرف.

تحديات الصحة النفسية

إدارة السكري تتطلب مراقبة مستمرة للسكر وتناول الأدوية والحرص على النظام الغذائي، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحالة تعرف باسم "ضيق السكري" التي تؤثر في جودة الحياة.

وللوقاية من مضاعفات مرض السكري من النوع الـ2، ينصح بمراقبة مستويات السكر بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضراوات والبروتين والألياف، مع تقليل السكريات والدهون المشبعة.

كما يُعدّ النشاط البدني المنتظم، مثل: المشي، أو السباحة، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، من الإجراءات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب زيارة الطبيب بانتظام للكشف المبكر عن أي مضاعفات محتملة.