قطرة جديدة تعالج طول النظر المرتبط بالشيخوخة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول قطرة عين بوصفة طبية لمعالجة طول النظر المرتبط بالتقدم في العمر، وهي حالة شائعة تؤثر في القدرة على الرؤية القريبة.

القطرة الجديدة، التي تُعرف باسم Vizz وتُصنّع باستخدام مادة الأسيكليدين، تتيح تحسين الرؤية القريبة من خلال استخدام جرعة واحدة يومياً، ويستمر مفعولها لحوالي 10 ساعات، ما يخفف الحاجة إلى نظارات القراءة.

وبعكس القطرات السابقة التي كانت تؤثر سلباً في الرؤية البعيدة وتسبب انزعاجاً مثل ثقل الحاجبين، تركز Vizz على تضييق بؤبؤ العين فقط، ما يجعلها أكثر راحة وفاعلية.

أخبار ذات علاقة احمِ عينيك في الصيف.. 6 نصائح فعالة من أطباء العيون

وجاءت الموافقة بعد نجاح ثلاث تجارب سريرية عشوائية شملت مئات المشاركين وأكثر من 30 ألف يوم استخدام، من دون تسجيل أي آثار جانبية خطيرة.

وتُعد هذه القطرة خياراً واعداً لملايين يعانون هذه المشكلة البصرية، إذ قد تساعدهم على الاستغناء عن النظارات أو العدسات التصحيحية.

ومن المقرر طرح القطرة في الأسواق الأمريكية نهاية عام 2025 بوصفة طبية.