البيض المتشقق.. آمن للأكل أم خطير؟

يثير ظهور بيضة متشققة داخل الكرتونة تساؤلات حول مدى سلامة استهلاكها، خصوصًا لأهمية البيض كمصدر غذائي رئيسي.

وتؤكد خبيرة سلامة الغذاء الدكتورة فانيسا كوفمان أن مدى أمان البيضة المتشققة يتوقف على توقيت حدوث الكسر؛ فإذا كان التشقق موجودًا قبل الشراء، فيجب التخلص منها لاحتمال تعرضها لتلوث جرثومي. أما إذا حدث الكسر في المنزل أو أثناء النقل، فيمكن استخدامها بشرط طهيها جيدًا على الفور.

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وبحسب موقع Health، توضح إليسا مالوبرتي أن البيض المتسرب من القشرة يجب التخلص منه فورًا، في حين يمكن استخدام البيض غير المتسرب مباشرة، إذا بدا أن الغشاء الداخلي لا يزال سليمًا.

ورغم العناية في تعبئة البيض، فإنه قد يتشقق خلال النقل أو التخزين، مما يزيد من خطر تلوثه بالبكتيريا مثل السالمونيلا، التي تشكل خطرًا أكبر على الفئات الأكثر عرضة، كالأطفال والحوامل وكبار السن.

متى يكون تناول البيض المتشقق آمنًا؟

تشققات حديثة في المنزل: إذا تم تبريد البيضة مباشرة بعد الكسر، يمكن استخدامها خلال يومين بعد كسرها في وعاء محكم في الثلاجة.

كسر أثناء السلق الكامل: يمكن تناول البيضة بأمان بشرط طهيها حتى 160 فهرنهايت.

كسر أثناء السلق الجزئي: يُفضّل تجنّب تناولها لعدم ضمان القضاء على البكتيريا، إلا إذا كانت مبسترة.

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ويعتمد مدى أمان تناول البيض المتشقق على توقيت وكيفية حدوث الكسر. فإذا تشققت البيضة أثناء وجودها في المنزل أو خلال نقلها، يمكن استخدامها بشرط طهيها فورًا وبدرجة حرارة كافية. أما إذا كانت البيضة متشققة قبل الشراء، فمن الأفضل تجنب تناولها أو شرائها.