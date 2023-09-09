دراسة تكشف العلاقة بين ارتفاع تلوث الهواء وانخفاض أوزان المواليد

كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي يعشن في المدن يملن إلى إنجاب أطفال أصغر قليلاً من نظيراتهن في الريف؛ نظرًا لتلوث هواء المدينة مقارنة بالريف.

وشملت الدراسة، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، دراسة حالة 4286 طفلاً وأمهاتهم يعيشون في 5 دول أوروبية، هي: الدنمارك والنرويج والسويد وأيسلندا وإستونيا.

وقام معدو الدراسة بقياس متوسط مستويات تلوث الهواء في المناطق التي تعيش فيها النساء أثناء الحمل، بالإضافة إلى "خضرة" المناطق المحيطة بهن، بما في ذلك ما إذا كانت لديهن حدائق أو حقول قريبة.

ووجدت الدراسة ارتباطًا بين ارتفاع مستوى تلوث الهواء وانخفاض أوزان المواليد، إذ إن النساء اللاتي يعشن في مناطق ذات تركيز عالٍ من الملوثات الصغيرة، المعروفة باسم "PM2.5"، الناتجة عن أبخرة حركة مرور السيارات، أنجبن أطفالًا أخف وزنًا بمقدار 56 غرامًا من اللاتي يعشن في المناطق منخفضة التلوث.