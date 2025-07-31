6 أطعمة تسرع شيخوخة الجسم وتسبب ترهّل البشرة

حذّر خبراء من أن بعض الأطعمة، لا سيما الغنية بالدهون المشبعة والسكر، إضافة إلى المشروبات السكرية والكحولية، قد تساهم في تسريع وتيرة الشيخوخة المبكرة.

وفي تقرير نشره موقع "Verywell Health"، تم تسليط الضوء على عدد من الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على الخلايا والأنسجة والأعضاء، ما يؤدي إلى ظهور علامات التقدم في السن مثل الشيب، التجاعيد، وترهّل البشرة.

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الأطعمة المقلية

ترتبط الأطعمة المقلية، مثل الدجاج والبطاطس، بزيادة الالتهابات واضطرابات في عمل الميتوكوندريا، ما يؤثر على إنتاج الطاقة في الخلايا، وهما عاملان رئيسيان في تسريع الشيخوخة.

كما أن القلي العميق ينتج مواد كيميائية ضارة تساهم في ظهور التجاعيد وترهلات الجلد، وترتبط بأمراض مرتبطة بالتقدم في العمر.

اللحوم الحمراء

تُعرف اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والماعز والضأن بغناها بالدهون المشبعة، والتي ثبت أنها تسرّع الشيخوخة البيولوجية من خلال تأثيرها على مثيلة الحمض النووي (DNA methylation)، مما يؤدي إلى ظهور مبكر للأمراض والشيخوخة.

وينصح الخبراء باستبدالها باللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي أو الأسماك.

الحلويات

تشكل الحلويات مثل البسكويت، الدونات، والحلوى مصدرًا عاليًا للسكر، مما يجعلها من أبرز مسبّبات الشيخوخة المبكرة.

فالأنظمة الغذائية الغنية بالسكر ترتبط بزيادة الوزن والسمنة، وهما من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية مع التقدم في السن.

الطعام المحترق

يؤدي احتراق الطعام إلى إنتاج مركبات كيميائية تضعف مرونة الجلد، وتسرّع ظهور التجاعيد.

وتُعد اللحوم المحترقة من أكثر الأطعمة تحفيزًا للشيخوخة، إذ يُنتج عنها أمينات وهيدروكربونات تظهر على شكل سواد على سطح اللحم، وقد تضرّ الحمض النووي وتزيد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

اللحوم المصنعة

تشمل اللحوم المصنعة النقانق، السجق، واللحوم الباردة، وتتميز بمحتوى مرتفع من الدهون المشبعة والصوديوم والنترات، ما يجعلها من الأطعمة التي تسهم في تسريع الشيخوخة وإضعاف أجهزة الجسم.

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الزبدة

تحتوي الزبدة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول وتسبب الالتهابات، ما يسرّع مظاهر التقدّم في السن.

أطعمة مضادة للشيخوخة

في المقابل، يشير الخبراء إلى وجود أطعمة معروفة بخصائصها المضادة للشيخوخة، من أبرزها: الأفوكادو، التوت الأزرق، الشاي الأخضر، المكسرات، والسلمون.