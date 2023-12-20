دراسة تكشف فوائد مذهلة لعصير الجزر
كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة Nutrients أن شرب عصير الجزر يمكن أن يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.
وحرص باحثون من جامعة جنوب الدنمارك الأخذ في عين الاعتبار المركبات النشطة بيولوجيا، فالكارينول (FaOH) وفالكارينديول (FaDOH) الموجودة في عصير الجزر، يمكن أن تؤثر على الالتهاب.
وخضع 14 شخصا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاما لاختبار دم قبل تناول العصير ثم بعده بساعة.
ووفق الاختبار فقد استهلك المتطوعون 30غراما من مسحوق الجزر المجفف بالتجميد الممزوج بـ 500 ملمتر من ماء الصنبور.
وكشفت الدراسة نتائج واعدة بعد تناوله، ما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن تناول عصير الجزر يمكن أن يفيد أولئك الذين يعانون من أمراض معينة، مثل مرض السكري والسرطان، حيث يلعب الالتهاب دورا.
وشرب عصير الجزر "له أثر على السيتوكينات المؤيدة والمضادة للالتهابات في عينات البلازما المحفزة بـ "عديد السكاريد الشحمي" (LPS) بعد ساعة واحدة من تناول العصير مقارنة بعدم تناوله، وفق الدراسة.
كما أن تناول الجزر له تأثيرات حادة على التفاعل في أجزاء من الجهاز المناعي الفطري، والمركبات النشطة بيولوجيا في الجزر التي يمكن أن تفسر هذه التأثيرات هي على الأرجح أوكسيليبين الأسيتيلين مثل فالكارينول وفالكارينديول"، وفق "نيويورك بوست".