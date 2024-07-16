لتخفيف التوتر.. هذا الوقت هو الأنسب للاستحمام

بعد يوم شاق، يمكن للاستحمام بالماء الساخن أن يساعد الأفراد على الشعور بالاسترخاء والاستعداد للنوم.

وبحسب الخبراء، لا يساعد الاستحمام في وقت متأخر من الليل على غسل تعب اليوم فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا فوائد حقيقية للصحة العامة.

وأكدوا أن الماء الدافئ يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة المزاج، مما يقلل من التوتر والقلق المتراكم خلال اليوم، الأمر الذي يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع وأكثر راحة.

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وأضافوا في تقرير نشره موقع "ميرور" البريطاني، أن الذهاب إلى الفراش نظيفًا يساعد على تحسين جودة النوم بشكل عام، وفقًا للعلم.

أما الاستحمام بماء دافئ قبل الخلود للنوم، فيساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهي إشارة طبيعية لجسمك بأن الوقت قد حان للنوم، كما يؤدي التبريد السريع لجسمك بعد الخروج من الدش الدافئ إلى النعاس، وهذا ما يطلق عليه "التنظيم الحراري".

وفي النهاية يضيف الاستحمام ليلاً لمسة دافئة ومريحة إلى يومك، ويؤكد الخبراء: "يمكن أن يكون الاستحمام ليلاً بمثابة طقس يشير إلى نهاية اليوم، ويساعد في انتقال عقلك من انشغال اليوم إلى هدوء المساء. ويمكن أن يقلل هذا بشكل كبير من التوتر، ويحسن الصحة العقلية".