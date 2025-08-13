"يغفل عنها الآباء".. علامات خفية لسوء التغذية لدى طفلك

يجب أن يتضمن النظام الغذائي للأطفال عناصر غذائية متوازنة؛ لضمان نموهم السليم وصحتهم على المدى الطويل، إذ قد يؤدي أي نقص إلى آثار سلبية غير ظاهرة فورًا.

وفي حديث لمجلة "إتش تي لايف ستايل"، أوضح الدكتور رافي مالك، أخصائي طب الأطفال ومؤسس مركز مالك راديكس للرعاية الصحية، أن الطفل قد يبدو بصحة جيدة ونشيطًا، بينما يعاني جسده من نقص خفي في بعض المغذيات؛ ما قد يؤثر في نموه، وجهازه المناعي، وقدرته على التركيز.

لافتًا إلى أن هذا الأمر شائع لدى الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم في الطعام.

كما شارك الدكتور رافي مالك المزيد من العلامات الدقيقة لسوء التغذية عند الأطفال والتي يجب على الآباء الانتباه لها:

انخفاض الطاقة والتعب بعد اللعب

إذا كان طفلك يشعر بالتعب المتكرر بعد اللعب، أو يرغب في القيلولة بشكل متكرر، أو يجد صعوبة في التركيز، فقد يشير ذلك إلى نقص الحديد أو فيتامين ب12 أو البروتين.

هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الطاقة ودعم وظائف الدماغ. انتبهي لزيادة النعاس أو قلة التركيز أو السلوك البطيء.

تساقط الشعر أو تقصفه

قد يشير تساقط الشعر الملحوظ أو تكسره المتكرر إلى انخفاض مستويات البروتين أو البيوتين أو الزنك.

وفي الحالات الأكثر شدة، قد تلاحظين بقعًا من تساقط الشعر (الثعلبة).

وتُعد صحة الشعر مؤشرًا موثوقًا على الحالة الغذائية، وخاصةً كمية البروتين التي يتناولها.

الإصابة بالمرض كثيرًا

في حين أن نوبات الحمى التي تتراوح بين 6 و8 نوبات سنويًّا تُعتبر طبيعية، إلا أن تكرار نزلات البرد، وبطء التعافي، أو تكرار العدوى قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة.

وقد يكون هذا بسبب نقص فيتامينات ج، د، الزنك، أو البروتين.

راقبي أنماط المرض، وخاصةً التهابات الجهاز الهضمي أو التهابات الصدر.

تأخر النمو أو مشاكل الأسنان

إذا لم يكتسب طفلك وزنًا أو طولًا كما هو متوقع، أو تأخر ظهور أسنانه أو تكسرها، فقد يكون يعاني من نقص البروتين أو الكالسيوم أو فيتامين د.

ويُفترض أن يزن الطفل بعمر سنة واحدة حوالي 10 كغم، وطفل بعمر ست سنوات حوالي 20 كغم، وطفل بعمر عشر سنوات حوالي 30 كغم.

وبالمثل، يُتوقع أن يبلغ طول الطفل 75 سم في عمر سنة، و100 سم في عمر أربع سنوات، و137 سم في عمر عشر سنوات.

تقلبات المزاج وضعف التركيز

قد يرتبط الانفعال المتكرر، والقلق، أو ضعف الأداء الدراسي بانخفاض مستويات أوميغا 3، أو الحديد، أو فيتامينات ب المركبة.

وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا رئيسيًا في النمو المعرفي والعاطفي.

ماذا يمكن للوالدين فعله؟

ركّزي على وجبات غنية بالألوان ومتوازنة، وغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والعدس والمكسرات والبذور.

ويُعدّ البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين. شجّعي طفلك على اللعب في الهواء الطلق للحصول على فيتامين د الطبيعي.

وتجنّب الإفراط في الاعتماد على المشروبات الصحية المعبأة.

والأهم من ذلك، عدم تناول المكملات الغذائية إلا بعد استشارة طبيب الأطفال.