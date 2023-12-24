تحذير من "أزمة" في توفير علاج لسرطان الثدي في المملكة المتحدة
حذر أطباء من أن المملكة المتحدة ستواجه "أزمة حقيقية" تتعلق بالقدرة على توفير الخدمات اللازمة لمرضى سرطان الثدي وسط النقص الكبير في الكوادر الطبية المتخصصة في معالجة هذا المرض.
وبحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن نقص الأطباء يؤدي إلى "حدوث تأخير مثير للقلق في علاج العديد من النساء، فيما كشف أطباء أورام أن بعض المناطق في البلاد تشهد انهياراً كاملاً لخدمات رعاية مرضى سرطان الثدي".
وتوقعت الصحيفة "أن يتجه الوضع نحو الأسوأ في ظل تجاوز عدد مرضى سرطان الثدي القدرة الاستيعابية والموارد المتاحة للقطاع الطبي".
رئيس جمعية أطباء السرطان في بريطانيا أندرو واردلي، تطرق إلى "الصعوبات التي تواجه توفير علاج سرطان الثدي في المملكة المتحدة في ظل ارتفاع الطلب على العلاج، ونقص الأطباء المتخصصين في علاج أورام الثدي، إذ تكاد بعض المناطق في البلاد تخلو منهم تماماً".
وتكشف الأرقام والإحصاءات الأخيرة عن زيادة مثيرة للقلق في تأجيل علاج مرضى سرطان الثدي، إذ يعاني 1062 شخصًا من تأخيرات تتجاوز الهدف المحدد بـ 31 يومًا، مقارنة بــ 954 شخصاً في العام الذي سبقه.
وأشار البروفيسور واردلي، إلى مدن مثل شيفيلد ودندي وغلاسكو باعتبارها المدن الأكثر تضرراً، بينما تشهد شيفيلد انهيارًا كاملاً لنظام رعاية مرضى سرطان الثدي، وهو ما يستدعي دعمًا خارجيًا.
ودفعت الأزمة متخصصي الأورام من الهيئات المهنية الرئيسة إلى مخاطبة وزارة الصحة للتعبير عن مخاوفهم بشأن مستوى التوظيف في الخدمات الطبية المتخصصة بعلاجات الأورام.
ويرى الرئيس السابق لجمعية تمريض الأورام في المملكة المتحدة مارك فولكس، أن "نقص الأطباء والصيادلة والممرضات، تسبب بمعاناة كبيرة للمرضى".
في حين يلفت رئيس مجموعة العلاج الإشعاعي لشبكة السرطان بالكلية الملكية لأخصائيي الأشعة، توم روكيس، إلى تناقص أعداد أطباء سرطان الثدي في المملكة المتحدة سنوياً.
وبحسب الصحيفة: "تصبح المشكلة أكثر تعقيداً بالنظر إلى أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى في الحصول على الموافقة على العلاجات الجديدة؛ الأمر الذي يضع خدمات إعداد وتجهيز الأدوية أمام تحديات شديدة لتلبية الطلب المتزايد على العلاجات".
ومنذ عام 2018، تمت الموافقة في المملكة المتحدة على 15 دواءً جديدًا لسرطان الثدي، ولكن نظرًا لتزايد الطلب على هذه العلاجات والتحديات التي تواجه إعداد الأدوية، فإن ذلك يفرض ضغوطًا كبيرة على خدمات رعاية مرضى السرطان.
وهذه الضغوط تجعل من الصعب تقديم رعاية فعالة، وفي الوقت المناسب للأشخاص المصابين بالمرض.
ويحذر الخبراء من أن الأزمة، التي تطورت على مدار عقدين من الزمن بسبب عدم كفاية التخطيط بشأن مستويات التوظيف، لا تزال تفرض تحديات كبيرة.
وبينما تدعي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنها عالجت عددًا قياسيًا من المرضى، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بشأن تقديم العلاج في الوقت المحدد في ظل الضغوط المتواصلة، وتحديات العمل ونقص الكوادر في الوحدات المتخصصة بصنع الأدوية المهمة، وهذا ما يخلق خطراً محتملاً بتأخر تقديم العلاجات للمرضى.