تحذير من "أزمة" في توفير علاج لسرطان الثدي في المملكة المتحدة

حذر أطباء من أن المملكة المتحدة ستواجه "أزمة حقيقية" تتعلق بالقدرة على توفير الخدمات اللازمة لمرضى سرطان الثدي وسط النقص الكبير في الكوادر الطبية المتخصصة في معالجة هذا المرض.

وبحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن نقص الأطباء يؤدي إلى "حدوث تأخير مثير للقلق في علاج العديد من النساء، فيما كشف أطباء أورام أن بعض المناطق في البلاد تشهد انهياراً كاملاً لخدمات رعاية مرضى سرطان الثدي".

وتوقعت الصحيفة "أن يتجه الوضع نحو الأسوأ في ظل تجاوز عدد مرضى سرطان الثدي القدرة الاستيعابية والموارد المتاحة للقطاع الطبي".

رئيس جمعية أطباء السرطان في بريطانيا أندرو واردلي، تطرق إلى "الصعوبات التي تواجه توفير علاج سرطان الثدي في المملكة المتحدة في ظل ارتفاع الطلب على العلاج، ونقص الأطباء المتخصصين في علاج أورام الثدي، إذ تكاد بعض المناطق في البلاد تخلو منهم تماماً".