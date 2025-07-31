"طقطقة الأصابع" عادة يومية قد تقودك إلى جراحة

رغم أنها تبدو عادة بسيطة يمارسها كثيرون لتخفيف التوتر أو لمجرد التسلية، فإن فرقعة الأصابع قد تحمل في طياتها مخاطر حقيقية، قد تصل حدّ الحاجة إلى تدخل جراحي.

هذا ما يحذّر منه الدكتور يوري سيريبريانسكي، اختصاصي الروماتيزم، الذي يصف هذه العادة بأنها "ضارة ومضلّلة".

ويوضح الدكتور أن الأصوات الناتجة عن طقطقة المفاصل قد تكون نتيجة الغازات الموجودة في السائل الزلالي، أو بسبب حركة الأربطة والأوتار وارتدادها إلى مكانها أثناء الحركة.

أخبار ذات علاقة اختبار بسيط يكشف سرّ تفاوت قوة أصابع اليد

وتضيف الدكتورة ناتاليا ستيبانوفا، اختصاصية أمراض الروماتيزم، أن هذه الأصوات تزداد مع التقدّم في العمر، نتيجة تآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى أمراض مفصلية مثل هشاشة العظام.

ويرى سيريبريانسكي أن الاعتياد على فرقعة الأصابع لا يقدم أي فائدة علاجية، كما يظن البعض، بل يؤدي إلى ضغط متكرر على الغضروف المفصلي وإجهاد الجهاز الرباطي. ويؤكد أن هذه العادة قد تفتح الباب أمام أمراض خطيرة مثل التهاب المفاصل والنقرس.

وتكشف صور الرنين المغناطيسي، وفقاً لما ذكره، عن تغيّرات في بنية المفصل لدى من يمارسون هذه العادة بشكل دائم، منها تلف وتآكل قد يستدعي تدخّلاً جراحياً في بعض الحالات المتقدمة.

أخبار ذات علاقة هل تزعجك النتوءات الصغيرة على الأصابع أو الذراعين؟.. إليك السبب

ويحذّر الأطباء من محاولة "تطوير" مرونة المفاصل عبر هذه الممارسات، مشيرين إلى أن فرط حركة المفصل قد يبدو في البداية غير مؤذٍ، لكنه قد يكون بوابة لمشاكل مفصلية مزمنة تُرهق المفصل وتؤدي إلى آلام مستمرة.

الخلاصة، ما يبدو فعلاً غير ضار قد يكون بداية لسلسلة من المتاعب الصحية التي يمكن تفاديها ببساطة: كفّ عن طقطقة أصابعك.