دراسة تكشف طريقة تقلل فرص الإصابة بالخرف

ويسهم التدخل المبكر بإحداث فرق كبير في إبطاء مرض الخرف، وفقًا لبحث علمي.

وبين علماء البحث أنه يمكن تحديد ثماني علامات مبكرة قد تظهر على المريض قبل تسع سنوات من التشخيص الطبي، وفقًا لما نشره موقع Mind Your Body Green.

واكتشف الباحثون العديد من العلامات المبكرة للتغيرات المعرفية والوظيفية الشائعة في ثلاثة أنواع من الخرف، وذلك من خلال تحليل بيانات من دراسة أجراها البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وهناك بعض النصائح التي قدمها الباحثون لتعزيز طول عمر الدماغ، من خلال دمج بعض عاداتنا النمطية في الروتين اليومي.