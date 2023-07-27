دراسة تكشف طريقة تقلل فرص الإصابة بالخرف
كشفت دراسة حديثة وجود طريقة تقلل فرص الإصابة بالخرف، عن طريق وقف فقدان السمع وعبر ارتداء الأجهزة التي تعمل على تحسينه.
وبينت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، أن أجهزة السمع يمكن أن تقلّل من احتمالية التدهور المعرفي بنسبة 50%.
ويسهم التدخل المبكر بإحداث فرق كبير في إبطاء مرض الخرف، وفقًا لبحث علمي.
وبين علماء البحث أنه يمكن تحديد ثماني علامات مبكرة قد تظهر على المريض قبل تسع سنوات من التشخيص الطبي، وفقًا لما نشره موقع Mind Your Body Green.
واكتشف الباحثون العديد من العلامات المبكرة للتغيرات المعرفية والوظيفية الشائعة في ثلاثة أنواع من الخرف، وذلك من خلال تحليل بيانات من دراسة أجراها البنك الحيوي في المملكة المتحدة.
وهناك بعض النصائح التي قدمها الباحثون لتعزيز طول عمر الدماغ، من خلال دمج بعض عاداتنا النمطية في الروتين اليومي.
وأهم ما جاء بالنصائح، تناول مكمل غذائي يدعم الذاكرة عالي الجودة بمكونات مدعومة علميًّا، مثل سيتيكولين، وهو منشط للذهن نشط بيولوجيًا ثبت سريريًّا أنه يحسن الضعف الإدراكي.
وحث العلماء على تجنب عوامل الخطر الخاصة بالخرف والقابلة للتغيير والتعديل، مثل الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على النشاط البدني والاجتماعي.