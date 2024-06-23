لعلاج الرائحة الكريهة في الصيف.. تخلص من مزيل العرق

ماذا لو كان روتينك اليومي يؤدي في الواقع إلى تفاقم حالة التعرق تحت إبطيك؟

أشار طبيب أمراض جلدية شهير في "تيك توك" إلى أن أحد المنتجات الشائعة التي نستخدمها كجزء من طقوسنا الصباحية، قد يساهم في انبعاث الرائحة الكريهة منا، على الرغم من وعوده بفعل العكس.

وقال الطبيب إنه لمعالجة التعرق والرائحة الكريهة؛ خصوصا في أيام الصيف الحارة، يجب على الأفراد التخلص من مزيل العرق الذي يستخدمونه.

وأوضح: "ضع مزيل العرق في سلة المهملات؛ لأنه لا يفعل شيئًا على الإطلاق لمنعك من التعرق، إنه مجرد عطر يغطي رائحة العرق. واختلاط العرق مع العطر أمر مقزز للغاية."

وبدلاً من ذلك، أوصى الدكتور بالتحول إلى استخدام مضادات التعرق (antiperspirant)، التي تعمل بشكل فعّال على تقليل التعرق من الأساس.

وعن الوقت الأفضل لاستخدام مضادات التعرق، قال الدكتور: "ضع مضاد التعرق في الليل قبل الخلود للنوم؛ لأن هذا ما سيجعله يعمل بشكل أفضل؛ فعندما تنام، تنام غددك العرقية الصغيرة أيضًا، لذا فهي تمتص مضاد التعرق بشكل أفضل بكثير، وستكون أكثر فاعلية".