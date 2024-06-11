منها "خدش القطط".. 6 أمراض قد تلتقطها من الحيوانات

يمكن أن يصاب البشر بعدد كبير من الأمراض عن طريق الحيوانات، وقد تكون ناجمة عن الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات.

الحيوانات، مهما كان بعضها لطيفًا، وفقا لموقع "msn" الطبي، إلا أن معظم الأمراض المعدية التي تصيب البشر يمكن أن ينتشر عن طريق الحيوانات.

فأكثر من ستة من كل 10 أمراض معدية معروفة لدى البشر يمكن أن تأتي من الحيوانات، في حين أن ثلاثة من كل أربعة أمراض جديدة لدى البشر تأتي في الأصل من الحيوانات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ومن تلك الأمراض التي تنتقل من الحيوانات للإنسان:

داء الجناثوستوميا

الديدان الطفيلية من جنس Gnathostoma هي السبب وراء داء gnathostoma. يمكنك الحصول عليه من تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدا، والطيور، وثعابين البحر، والضفادع والزواحف، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ويتكاثر الطفيل في العديد من الثدييات، بما في ذلك الكلاب والقطط والأبوسوم والراكون والخنازير والنمور والفهود والخنازير البرية وابن عرس.

السعفة

إذا كان حيوانك الأليف الثمين يعاني من السعفة أو الفطر الجلدي، فمن الممكن أن تصاب به أيضًا.

الفطر ليس في الواقع دودة على الإطلاق. ينمو على جلد الكلاب والقطط والقوارض والأرانب والطيور والماشية وغيرها من الحيوانات.