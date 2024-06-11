منها "خدش القطط".. 6 أمراض قد تلتقطها من الحيوانات
يمكن أن يصاب البشر بعدد كبير من الأمراض عن طريق الحيوانات، وقد تكون ناجمة عن الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات.
الحيوانات، مهما كان بعضها لطيفًا، وفقا لموقع "msn" الطبي، إلا أن معظم الأمراض المعدية التي تصيب البشر يمكن أن ينتشر عن طريق الحيوانات.
فأكثر من ستة من كل 10 أمراض معدية معروفة لدى البشر يمكن أن تأتي من الحيوانات، في حين أن ثلاثة من كل أربعة أمراض جديدة لدى البشر تأتي في الأصل من الحيوانات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
ومن تلك الأمراض التي تنتقل من الحيوانات للإنسان:
داء الجناثوستوميا
الديدان الطفيلية من جنس Gnathostoma هي السبب وراء داء gnathostoma. يمكنك الحصول عليه من تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدا، والطيور، وثعابين البحر، والضفادع والزواحف، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.
ويتكاثر الطفيل في العديد من الثدييات، بما في ذلك الكلاب والقطط والأبوسوم والراكون والخنازير والنمور والفهود والخنازير البرية وابن عرس.
السعفة
إذا كان حيوانك الأليف الثمين يعاني من السعفة أو الفطر الجلدي، فمن الممكن أن تصاب به أيضًا.
الفطر ليس في الواقع دودة على الإطلاق. ينمو على جلد الكلاب والقطط والقوارض والأرانب والطيور والماشية وغيرها من الحيوانات.
داء المشوكات
داء المشوكات هو مرض طفيلي تسببه الدودة الشريطية في جنس المشوكة، ويتم تصنيف العدوى إما على أنها داء المشوكات الكيسي (CE)، أو داء المشوكات السنخية (AE).
توجد الدودة الشريطية E. granulosus التي تسبب مرض CE في الكلاب والأغنام والماعز والخنازير.
مرض خدش القطط
قطتك المفضلة تكون لطيفة وغامضة حتى تعضك أو تخدشك - عندها من المحتمل أن تصاب بمرض خدش القطط، الذي تسببه بكتيريا بارتونيلا هنسيلا.
لا تظهر على معظم الأشخاص أي أعراض بعد الإصابة، ويتحسنون من دون علاج.
إنفلونزا الطيور
تحدث إنفلونزا الطيور إذا كنت مصابًا بفيروسات إنفلونزا الطيور من النوع A.
وتنتشر هذه الفيروسات بانتظام في الطيور والحيوانات الأخرى، لكنها لا تؤثر عادة على البشر.
ويمكن للطيور المصابة أن تنشر الفيروس عن طريق اللعاب والمخاط والبراز.
بكتيريا قولونية
الإشريكية القولونية، هي بكتيريا تعيش عادة في أمعاء الحيوانات والبشر.
معظم سلالات البكتيريا لن تؤذيك، وبعضها يمكن أن يسبب المرض عن طريق صنع ما يعرف باسم سموم شيجا.
يمكنك الإصابة بالإشريكية القولونية عن طريق تناول طعام ملوث أو الاتصال المباشر بحيوان، أو عنصر ملوث به.
يمكن أن تشير تشنجات المعدة والقيء والغثيان والإسهال إلى إصابتك بالعدوى، وهي معدية. يتعافى معظم الأشخاص من العدوى في غضون أسبوع تقريبًا.