خدعة علمية بسيطة تساعدك لتغفو خلال "60 ثانية"

في ظلّ موجات الحرّ المتكررة، يعاني كثيرون من صعوبة في النوم، ومن بينهم الكاتبة إيمي غلوفر، التي جرّبت معظم الحيل الشائعة، من "الضوضاء الوردية" إلى تغيير أوقات النوم.. لكن دون فائدة تُذكر. إلى أن اكتشفت حيلة جديدة شاركتها هيلينا كينيدي على تيك توك، من نصائح طبيبها النفسي لها، وهي "الغمز السريع لمدة 60 ثانية".

تقول كينيدي إن تكرار الغمز بشكل سريع ومتواصل يجعل العينين تتعبان، الأمر الذي "يخدع الدماغ" للدخول في وضع النوم.

وتدعم أبحاث علمية هذا الرأي، فدراسة نُشرت عام 2013 كشفت أن الغمز يمنح الدماغ "إعادة ضبط" مؤقتة، فيما أظهرت دراسة أخرى في 2017 أن الدماغ يتعامل مع الغمز كما لو أنه "غفوة صغيرة"، يمكنها أن تقلّل إدراك الوقت بنسبة تصل إلى 70٪.

لكن، هل فعلاً تساعد هذه الحيلة على النوم؟ بحسب ما قالته ليفّي دي تشيكو، اختصاصية علم النوم في Sleepopolis، لموقع Bustle، فإن ذلك ممكن، لأنها تُعدّ وسيلة تشتيت ذهنية فعّالة، خاصة لمن يتقلب في الفراش لأكثر من 30 دقيقة دون جدوى. كما أنها تُحاكي إشارات الجسم الطبيعية للنوم؛ ما يساعد الدماغ على إدراك أن وقت الراحة قد حان.

ومن النصائح الأخرى المفيدة لنوم أفضل هو التعرّض لضوء الصباح الذي يساعد في ضبط الساعة البيولوجية أكثر من عدد ساعات النوم نفسه، بحسب بعض الباحثين. كما يُنصح بتجنّب النظر إلى الساعة عند الاستيقاظ ليلاً، وهي حيلة فعّالة تشهد الكاتبة على فعاليتها.

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وتحذّر د. نيرينا راملاخان، اختصاصية النوم في Oak Tree Mobility، من ما يُعرف بـ"الأورثوسومنيا"، وهو الهوس بالحصول على نوم مثالي، لأنه قد يأتي بنتائج عكسية.