دراسة تكشف أن انخفاض الوزن عند الولادة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

وجدت دراسة حديثة أن انخفاض الوزن عند الولادة يمكن أن يزيد بشكل مباشر خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، ويجب أن يأخذ وزن الطفل عند الولادة كأحد عوامل الخطر التي قد ينجم عنها الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

من جهته قال البروفيسور "نيلش ساماني" المدير الطبي في "مؤسسة القلب البريطانية"، إن المعلومات التي تتعلق بأوزان المرضى عند الولادة، يمكن أن تكون أداة مهمة وقيمة في مساعدة الأطباء على بناء وتكوين صورة أفضل عن خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحديد أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا من المراقبة الوثيقة أو التدخل الموجه، حسب تعبيره .

الدراسة الممولة جزئيا "من مؤسسة القلب البريطانية"، وجدت أن انخفاض الوزن عند الولادة يرتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وذلك بغض النظر عن الوضع الصحي لرحم الأم.

وفي العادة، يتم تعريف الوزن المنخفض عند الولادة بأنه أقل من 2.5 كيلوغرام. وقد وجد الباحثون أن انخفاض الوزن عند الولادة بمقدار (480 جرامًا) يتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 20%.

نتائج الدراسة، تم عرضها نهاية هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام.

فريق الدراسة الذي تترأسه الطبيبة "مادلينا أرديسينو"- زميل أبحاث فخر في المعهد الوطني للقلب والرئة، وكلية أمبريال كوليدج في لندن وجامعة كامبردج، قام بتحليل بيانات نحو 300 ألف مشارك، والنظر في أوزانهم عند الولادة، والمشكلات الصحية التي عانوا منها في الكبر، مع التركيز بشكل خاص على أمراض القلب.

"يمثل فهم العلاقة التي تربط الوزن عند الولادة بصحة القلب وعوامل الخطورة المؤثرة عليه، خطوة مهمة نحو تنبؤ أفضل بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وتوفير الإجراءات الوقائية للأشخاص الأكثر عرضة للمرض". حسب اعتقاد الطبيبة "مادلينا أرديسينو" .

يشار إلى أن الدراسات السابقة وجدت رابطا بين الوزن المنخفض عند الولادة وخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن حتى الآن لم يعرف بعد ما إذا كان الوزن عند الولادة وحده يمكن أن يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة.

وجد الباحثون أيضا أن ضغط الدم الانقباضي، وهو ضغط الدم على الشرايين، يلعب دورا محوريا في هذه العلاقة. لذلك فإن مراقبة ضغط الدم والسيطرة عليه ربما يكون عاملا مهما جدا لمساعدة الأشخاص الذين يولدون بوزن أقل، على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب على مدار سنين حياتهم .

تقول الدكتورة "أرديسينو" إن انخفاض الوزن عند الولادة هو أحد مضاعفات الحمل الشائعة، الذي ينجم عنه مخاطر قصيرة المدى، وأخرى بعيدة المدى تسلط الدراسة الضوء على مدى تأثيرها الطويل على صحة القلب.

المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية