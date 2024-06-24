علماء يكتشفون السبب الرئيس لداء الأمعاء الالتهابي

اكتشف باحثون في معهد فرانسيس كريك مُحسِّنًا للجينات يحفز العمل على طول مسار بيولوجي محدد يسبب التهاب الأمعاء IBD، واعتبر العلماء أن هذه خطوة هائلة في علاج داء الأمعاء الالتهابي.

وبحسب ما نشرته دورية Nature العلمية، تم العثور على المعزز الجيني في منطقة من الحمض النووي تُعرف باسم "صحراء الجينات"، إذ لا تقوم المادة الوراثية بتشفير البروتينات.

اكتشف الباحثون أن هذا المعزز كان نشطًا فقط في الخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم؛ وهي خلية مناعية رئيسة في مرض التهاب الأمعاء، وقد عزز الجين ETS2 .