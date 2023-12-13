دراسة: المشروبات المحلاة صناعياً قد تساعد على خسارة الوزن

خلافا لما هو متعارف، كشفت دراسة حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيا لا تؤدي إلى زيادة الوزن، بل ويمكن أن تساعدك على خسارته.

ووجد العلماء في المملكة المتحدة أن شرب علبتين من المشروبات المحلاة صناعيا، لمدة عام، ليس له تأثير كبير على وزن الجسم.

وخسر المشاركون في مجموعة مشروبات الحمية ما متوسطه 7.5 كيلوغرام، بينما خسر أولئك الذين التزموا بالماء 6.1 كيلوغرام، فيما حذر العلماء من أن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية.

الدراسة التي شارك فيها 496 شخصا لم يقتصر الأمر فيها على عدم وجود زيادة في الوزن في مجموعة مشروبات الحمية، بل أظهرت أيضا تحسنا في نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.