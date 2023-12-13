دراسة: المشروبات المحلاة صناعياً قد تساعد على خسارة الوزن
خلافا لما هو متعارف، كشفت دراسة حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيا لا تؤدي إلى زيادة الوزن، بل ويمكن أن تساعدك على خسارته.
ووجد العلماء في المملكة المتحدة أن شرب علبتين من المشروبات المحلاة صناعيا، لمدة عام، ليس له تأثير كبير على وزن الجسم.
وخسر المشاركون في مجموعة مشروبات الحمية ما متوسطه 7.5 كيلوغرام، بينما خسر أولئك الذين التزموا بالماء 6.1 كيلوغرام، فيما حذر العلماء من أن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية.
الدراسة التي شارك فيها 496 شخصا لم يقتصر الأمر فيها على عدم وجود زيادة في الوزن في مجموعة مشروبات الحمية، بل أظهرت أيضا تحسنا في نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وفقد أولئك الذين اتبعوا نظام الماء أكبر قدر من الوزن في الأسبوع 44، في حين أن أولئك الذين تناولوا المشروبات المحلاة فقدوا أكبر قدر من الوزن في الأسبوع 26.
ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للسمنة هم أكثر عرضة لشرب مشروبات الحمية، لأنهم يحاولون إنقاص الوزن.
وفي شهر مايو، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) إرشادات تنص على أن استهلاك المحليات "لا يمنح أي فائدة طويلة المدى في تقليل الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال".
كما تعرضت المحليات الصناعية لانتقادات شديدة بسبب إعلان لجنة منظمة الصحة العالمية أن "الأسبارتام"، مادة مسرطنة محتملة، ما يعني أنها يمكن أن تسبب السرطان.
ومع ذلك، ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها "لا توافق" على هذا التقييم وفق "ديلي ميل".