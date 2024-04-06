5 مؤشرات رئيسية لـ"السكتة الدماغية البسيطة"

ويوضح الدكتور لاري غولدستين، المدير المشارك لمعهد كنتاكي للعلوم العصبية، أن أعراض نوبة نقص التروية العابرة تعكس أعراض السكتة الدماغية، التي تظهر على شكل انقطاع قصير في إمدادات الدم إلى أجزاء من الدماغ، وعادة ما تستمر دقائق.

ورغم أنه من المتوقع تقليديًا أن تختفي أعراض هذه النوبة خلال 24 ساعة، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه النوبات يكون عابرًا، ويستمر أقل من ساعة.

وتشمل علامات الإنذار المبكر أثناء هذه النوبات العابرة:

صعوبة التوازن وضعفه

يحدد الخبراء صعوبات التوازن والضعف، خاصة التي تؤثر على جانب واحد من الجسم، باعتبارها سلائف شائعة لنوبة نقص التروية العابرة.

فقدان الرؤية

يشير الخبراء إلى أن الأفراد قد يعانون من فقدان جزئي أو كامل للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، أو الرؤية المزدوجة (الشفع)، حيث يظهر جسم واحد كصورتين.

تدلي الوجه أو تنميله

تدلي الوجه أو فقدان السيطرة على العضلات على جانب واحد من الوجه، مصحوبًا بالتنميل، يمثل عرضًا مميزًا آخر.

يمكن أن يشبه هذا شلل بيل، أو العصب السابع، ولكنه يتطلب عناية طبية فورية.

ضعف الذراع

يضيف الخبراء أن مواجهة صعوبة في رفع الأشياء أو رفع الذراعين، التي تؤثر في المقام الأول على جانب واحد من الجسم، يمكن أن تشير إلى نوبة عابرة وشيكة.

تشوهات النطق

يسلط الخبراء الضوء على صعوبات النطق، بما في ذلك الكلمات غير الواضحة أو المختلطة، كعلامة تحذيرية مهمة.

العلاج السريع

تشكل نوبة نقص التروية العابرة حالة طبية طارئة، وتتطلب التدخل الطبي الفوري؛ إذ إنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية لاحقة.

وتشمل التدابير التشخيصية فحوصات الدماغ والأوعية الدموية، وتقييم وظائف القلب، وفحص عوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل تراكم الترسبات في الشرايين، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري.

إن معالجة هذه الحالات الأساسية تقلل إلى حد كبير من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية في المستقبل، ما يؤدي إلى تجنب الإعاقة المحتملة أو الوفاة.