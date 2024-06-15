البكتيريا "آكلة اللحم" تنتشر بمعدل قياسي في اليابان

تواجه اليابان طفرة في حالات العدوى الناجمة عن بكتيريا "آكلة اللحم"، إذ أبلغ المعهد الياباني للأمراض المعدية عن 977 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة للمكورات العنقودية (STSS) هذا العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 941 حالة في العام 2023.

وتعتبر متلازمة الصدمة السامة للمكورات العنقودية حالة خطيرة ناجمة عن البكتيريا العنقودية الشائعة، والتي يمكن أن تؤدي في حالات نادرة إلى التهاب اللفافة الناخر المعروف بـ"مرض آكل اللحم".

ويتميز تفشي المرض الحالي في اليابان بمعدلات مثيرة للقلق من التهاب اللفافة الناخر، ما يؤدي إلى تطور سريع للمرض.

وتبدأ الأعراض بالحمى وآلام العضلات، يليها انخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء، وقد تكون قاتلة دون العلاج الفوري بالمضادات الحيوية.