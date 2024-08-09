في الصيف، يتطلع كبار السن إلى استغلال الأوقات الممتعة بطرق تلبي اهتماماتهم، وتعزز صحتهم العامة، وتوفر الأنشطة الصيفية فرصاً مثالية لهم لممارسة الرياضة، والتفاعل الاجتماعي، والاستمتاع بالطبيعة؛ مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم.

ومن خلال تنظيم فعاليات مخصصة وتوفير بيئات داعمة، يمكن للمجتمعات تعزيز مشاركة كبار السن في أنشطة تعود عليهم بالفائدة الجسدية والعقلية.

وبحسب موقع "The Mountaineer", فيما يلي بعض الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها لكبار السن في فصل الصيف:

ممارسة رياضة المشي

تعد رياضة المشي وسيلة فعالة للحفاظ على اللياقة البدنية وتنشيط العقل. قم بتغيير المسارات بانتظام واستمتع بمرافقة الأصدقاء لزيادة الدافع والاستمرارية.

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حضور الفعاليات الرياضية

شارك في فعاليات رياضية محلية، مثل مباريات البيسبول أو لقاءات السباحة، لتقوية الروابط مع العائلة والأصدقاء.

ممارسة رياضة السباحة

تعتبر السباحة نشاطاً منخفض التأثير يعزز اللياقة البدنية، ويجب تخصيص وقت للسباحة في المسابح أو المسطحات المائية الطبيعية.

العناية بالحديقة

البستنة تعتبر تمارين خفيفة ومجزية، وإذا لم تتوفر لديك الحديقة، يمكنك الاشتراك في حدائق مجتمعية محلية.

زيارة المعارض أو أسواق المزارعين

استمتع بأجواء المهرجانات المحلية وأسواق المزارعين التي توفر أطعمة صحية ومشغولات يدوية، مع الاستمتاع بالموسيقى الحية.