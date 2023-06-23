ماذا سيحدث لأجسامنا إذا ابتعدنا عن السكر؟

يرتبط تناول السكر عبر أشكاله المختلفة بمجموعة من الأعراض الصحية، على رأسها السمنة والسكري وأمراض القلب..

لكن ماذا سيحدث لجسم الإنسان إذا ابتعد عن تناول السكر تماما؟، وهو الأمر الذي يجيب عليه تقرير لموقع timesnownews.

تحسين الصحة

يمكن أن يكون للتوقف عن تناول السكر تمامًا تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة، فالابتعاد عن الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على نسب سكر عالية، يدفع بجسم الإنسان للبحث عن مصدر للسكر من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، ما يوفر الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، ويعزز الصحة العامة للإنسان.

طاقة كبيرة

يؤدي إزالة خيار السكر من قائمة الاختيارات الغذائية اليومية للإنسان، إلى زيادة استقرار مستوى الطاقة في الجسم، ما يسهم في تحسين آداء الإنسان وإنتاجيته، لأن السكر المكرر يُسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول.