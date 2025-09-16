"خطوة واحدة" لا يجب تجاهلها عند قياس ضغط الدم في المنزل

أكد خبراء صحة القلب أن قياس ضغط الدم في كلا الذراعين يعد خطوة أساسية لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية بدقة في المنزل.

وبينما يكتفي الكثيرون بقياس الضغط في ذراع واحدة، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فحص كلا الذراعين يمكن أن يكشف عن مشاكل خفية في الأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين أو أمراض الشرايين الطرفية، ويساعد في اتخاذ قرارات علاجية أفضل.

وأوضح الخبراء أن الاختلاف المستمر بين ذراعي الشخص، لا سيما إذا تجاوز 10 ملم زئبقي، قد يشير إلى مخاطر محتملة للنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. كما أن قياس كلا الذراعين يضمن قراءات أكثر دقة، ويعزز قدرة الأطباء على تصميم خطط علاجية آمنة وفعالة.

ويُعد قياس ضغط الدم في كلا الذراعين خطوة مهمة تساهم في الكشف المبكر عن أمراض الأوعية الدموية وتحسين دقة تشخيص حالات ارتفاع الضغط، كما يوجه العلاج بشكل أكثر أمانًا وفعالية، ويساعد في تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى تشجيع المراقبة المنزلية المستمرة وزيادة الوعي بصحة القلب.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك طريقة القياس الصحيح في المنزل:

استخدام جهاز معتمد سريرياً لضمان الدقة.

الجلوس بشكل مستقيم مع دعم الظهر والقدمين مسطحتين، ووضع الذراع على مستوى

القلب.

قياس الضغط في كلا الذراعين، ويفضل في نفس الوقت أو بفاصل دقيقة إلى دقيقتين.

أخذ عدة قراءات من كل ذراع وحساب المتوسط.

الاحتفاظ بسجل للقراءات ومشاركته مع الطبيب.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة أخصائي الرعاية الصحية عند ملاحظة اختلاف مستمر بين الذراعين قدره 10 ملم زئبقي أو أكثر، لضمان تقييم شامل وصحيح لصحة القلب.