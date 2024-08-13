أعلن الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، حالة "طوارئ صحية" عامة لمجابهة فيروس جدري القرود "إم بوكس"، المنتشر بسرعة في بلدان القارة.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في بيان أوردته وكالة "الأناضول".

وقال كاسيا: "إعلان جدري القرود باعتباره حالة طوارئ صحية عامة بالقارة، مسؤولية وليس وضعاً تعسفياً".

ودعا الحكومات الإفريقية إلى العمل مع المركز من أجل الحيلولة دون انتشار المرض، متعهدًا بتأمين اللقاحات ضد الوباء.

ووفق تقرير نشرته المركز في 9 أغسطس/ آب الحالي، أصيب ألفان و822 شخصًا بالفيروس، وتم تسجيل الاشتباه بإصابة 14 ألفا و719 آخرين.

وتوفي 517 شخصًا بينهم 511 في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء الإصابة بالفيروس.

وينتقل "جدري القرود" في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحاً جلدياً وتوعكاً وحمى وتضخماً في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.