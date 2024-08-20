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صحة

منها تعزيز صحة الجلد والشعر.. فوائد تناول البيض يومياً

منها تعزيز صحة الجلد والشعر.. فوائد تناول البيض يومياً
البيضالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
20 أغسطس 2024، 10:35 ص

تناول البيض يوميًّا يعتبر خيارًا صحيًّا وفقًا للعديد من الدراسات، إذ يُعدُّ مصدرًا غنيًّا بالعناصر الغذائية المهمة، ولا يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول كما كان يُعتقد سابقًا. 

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا، إليك ست فوائد رئيسة لتناول البيض يوميًّا:

 

غني بالكولين وأوميغا 3

يحتوي البيض على الكولين وأوميغا 3، اللذين يدعمان صحة العينين، والدماغ، والقلب، والجهاز العصبي، ويسهمان في نمو دماغ الجنين وتحسين الوظائف المعرفية.

 

تحسين صحة العين

يحتوي صفار البيض على زياكسانثين، واللوتين والزنك، التي تسهم في خفض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وتحسين صحة العين بشكل عام.

 

التحكم في الشهية

بفضل محتواه العالي من البروتين، يساعد البيض في الشعور بالشبع لفترة أطول؛ ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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تعزيز صحة الجلد والشعر

يحتوي البيض على البروتينات، واللوتين، والفيتامينات التي تحسن مرونة البشرة، وتجعلها تبدو أكثر شبابًا، كما يُحسّن من قوة ولمعان الشعر.

 

زيادة الكوليسترول الجيد (HDL)

تناول البيض يوميًّا يعزز من مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

مناسب لمرضى السكري

نظرًا لانخفاض محتوى البيض من الكربوهيدرات، فإنه يُعدّ خيارًا غذائيًّا جيدًا لمرضى السكري، إذ أظهرت الدراسات أنه لا يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول أو السكر في الدم.

بيضأوميغا 3

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