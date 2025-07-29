الشاي والسيجارة.. مزيج يؤدي إلى 8 أمراض قاتلة

يحذر خبراء الصحة من عادة منتشرة تجمع بين شرب الشاي وتدخين السجائر، قد تبدو للبعض وسيلة للاسترخاء، لكنها في الواقع تشكل خطراً كبيراً على الصحة.

وأشار تقرير نُشر في عام 2023 إلى أن شرب الشاي الساخن بالتزامن مع التدخين يمكن أن يعزز احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها السرطان.

ويوضح التقرير أن الحرارة العالية للمشروبات مثل الشاي قد تضر بالأنسجة الداخلية للجهاز الهضمي، وعند اقترانها بالمواد السامة الموجودة في التبغ، يتضاعف تأثيرها السلبي على الجسم.

وبحسب موثع "تايمز أوف إنديا"، وفيما يلي أبرز الأمراض المرتبطة بهذا السلوك:

سرطان المريء

شرب الشاي الساخن يسبب أذى بسيطاً لبطانة المريء، إلا أن التدخين يعزز هذا الضرر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في هذه المنطقة.

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سرطان الرئة

يعد التدخين السبب الرئيس لـسرطان الرئة، لكن شرب الشاي الساخن معه قد يزيد من تهيج أنسجة الرئة ويُسرّع من تدهورها.

سرطان الحلق

يساهم كل من دخان السجائر وحرارة الشاي في إضعاف أنسجة الحلق، مما يرفع خطر الإصابة بسرطان الحنجرة على المدى الطويل.

أمراض القلب

يجمع هذا السلوك بين تأثيرين ضارين على القلب؛ النيكوتين الذي يرفع ضغط الدم، والكافيين الذي يسرّع من ضرباته، مما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

العقم والضعف الجنسي

تأثير التدخين والكافيين يمتد إلى الصحة الإنجابية، إذ قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتراجع الخصوبة لدى الجنسين.

قرحة المعدة

بينما يحفز الشاي إنتاج أحماض المعدة، يؤدي التدخين إلى تآكل بطانتها، مما يرفع خطر الإصابة بالقرحة الهضمية.

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ضعف الذاكرة

يؤثر التدخين على تدفق الدم إلى الدماغ، بينما يؤدي الإفراط في شرب الشاي، خاصة على معدة فارغة، إلى زيادة التدهور المعرفي على المدى الطويل.

السكتة الدماغية

يساهم كل من الكافيين والنيكوتين في تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة لدى مرضى الضغط أو السكري.

ويخلص الخبراء إلى أن التخلي عن هذه العادة المزدوجة قد يكون خطوة أساسية نحو تحسين الصحة العامة والوقاية من مضاعفات خطيرة يصعب علاجها لاحقاً.