فاكهة قد تقي من السرطان وتحسن الهضم

أوصت أخصائية أمريكية بتناول حبتين من فاكهة الكيوي يوميًّا للمساعدة على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتخفيف الإمساك وعسر الهضم، والمساهمة أيضًا في تقليل خطر بعض أنواع السرطان.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن أخصائية الجهاز الهضمي في بوسطن،

الطبيبة تريشا باسريشا، أن الكيوي يتفوق على العديد من الوسائل الشائعة لتحسين صحة الأمعاء، مثل: البرقوق أو مكملات الألياف. مضيفة أنها "تصف" الكيوي لمرضاها كعلاج طبيعي للهضم.

وأشارت إلى أن الكيوي يحتوي على إنزيم نادر يُعرف بـ"أكتينيدين"، يساعد على تكسير البروتينات وتسهيل عملية الهضم، لدرجة أنه يُستخدم تجاريًّا في تليين اللحوم.

كما يحتوي الكيوي على ما يصل إلى 8 غرامات من الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، وفق الطبيبة.

وأشارت إلى أن الكيوي أثبت فاعليته ليس فقط مع مرضاها، بل أيضًا مع أفراد عائلتها، وهو ما أكدته دراسة أجريت عام 2022 بمشاركة علماء من نيوزيلندا وإيطاليا واليابان.

وذكرت "فوكس نيوز" أن دراسة حديثة أظهرت أن تناول حبتين من الكيوي يوميا أسهم في تحسين التبرز وتقليل الآلام البطنية والانتفاخ والجهد أثناء الإخراج، مقارنة بمكملات، مثل: قشور السيليوم.

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وتدعم هذه النتائج أيضًا دراسة سابقة نُشرت عام 2011 في النرويج، كشفت أن الكيوي قد يقلل تكسّر الحمض النووي المرتبط بتكوين الخلايا السرطانية، كما يخفض من مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وفق الشبكة الأمريكية.

كما أشار بحث صيني نُشر عام 2023 إلى أن تناول الكيوي قد يخفف من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 13%.

وتؤكد باسريشا أن الكيوي غني بفيتامينات (C وE وK) ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًّا في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري، مشددة على أهمية تناوله ضمن نظام غذائي متنوع يشمل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات.

وتضيف الطبيبة أنها تتناول الكيوي مع أطفالها بعد العشاء كتحلية صحية، وتوصي بإدخاله ضمن وجبات، مثل: الزبادي مع المكسرات أو السلطات أو السموثي.