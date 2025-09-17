"تنفّس الأصابع".. حيلة بسيطة تقودك إلى نوم عميق

يعتمد كثيرون على أساليب التنفّس لتهدئة الجسم قبل النوم، مثل طريقة 4-7-8 التي تساعد على إبطاء ضربات القلب وتهدئة الجهاز العصبي، وفق ما أوضحته الدكتورة ليندسي براونينغ، اختصاصي علم النفس وخبيرة النوم. بحسب تقرير في صحيفة هافينغتون بوست.

لكن هذه الوسيلة ليست الوحيدة، إذ يكشف تقرير لـ Cleveland Clinic أنّ تقنية "تنفّس الأصابع"، التي اشتهرت عبر تطبيق "تيك توك"، قد تكون أكثر فعالية مما نتوقع.

ويصفها الدكتور جيمس باركر من Everett Clinic بأنّها "أسلوب لتهدئة النفس عند الشعور بقلق شديد".

وتتمثل الفكرة في استخدام اليد كدليل للتنفس، وكل ما عليك فعله هو كالآتي:

اجلس أو استلقِ في وضع مريح، وافرد أصابع يدك الأساسية، ثم استخدم إصبع اليد الأخرى لتتبع كل إصبع صعودًا وهبوطًا. عند الصعود اسحب نفسًا عميقًا من الأنف، وعند النزول أخرجه من الفم، وكرّر العملية حتى تنتهي من الأصابع الخمسة.

وتؤكد الدكتورة جوديث سكيمان من Cleveland Clinic أنّ مرضى كثيرين أفادوا بأن هذه التقنية ساعدتهم على النوم طوال الليل، حتى في أثناء إقامتهم في المستشفى، فضلًا عن أنّها تسهم في تخفيف التوتر وتعزيز الشفاء.

لكن ماذا لو لم تنجح الطريقة؟

ينصح الاختصاصيون بعدم النظر إلى الساعة، لأن ذلك يزيد القلق ويطيل فترة الأرق. وإذا مضى أكثر من 20 دقيقة دون نوم، يُستحسن مغادرة السرير والانشغال بنشاط مريح مثل القراءة.

ويشير الدكتور Luis F. Buenaver إلى أنّ ربط السرير بالقلق وقلة النوم يفاقم المشكلة، بينما صرف الانتباه عنها يعيد الشخص تدريجيًا إلى النوم.