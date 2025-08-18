ابتكار علاجي بين البكتيريا والفيروسات لهزيمة السرطان

نجح علماء من جامعة كولومبيا في ابتكار علاج جديد ومبتكر للسرطان يجمع بين البكتيريا والفيروسات في نظام واحد لاستهداف الأورام بدقة وأمان.

وتقوم الفكرة على استخدام بكتيريا خاصة تحمل فيروسات داخلها، تنقلها إلى الورم، وتخفيها عن الجهاز المناعي حتى تصل إلى الخلايا السرطانية لتطلقها وتبدأ عملية التدمير من الداخل.

ونشرت مجلة Nature Biomedical Engineering تفاصيل التقنية، التي أطلق عليها العلماء اسم CAPPSID، وهي اختصار لـ "النشاط المنسّق للبروكاريوت والفيروسات الصغيرة من أجل توصيل آمن داخل الخلايا".

ويجمع هذا النظام بين قدرة البكتيريا على تحديد مواقع الأورام وبين فاعلية الفيروسات في قتل الخلايا السرطانية.

التقنية تعتمد على بكتيريا السالمونيلا التيفية الفأرية، والتي تميل بشكل طبيعي إلى التوجه نحو البيئات ذات الأكسجين المنخفض، مثل داخل الأورام. وبمجرد دخولها الورم، تدمر نفسها لتطلق الحمض النووي الفيروسي مباشرة داخل الخلايا السرطانية.

إحدى أبرز مزايا هذه الطريقة هي قدرتها على تجاوز دفاعات الجهاز المناعي، حيث تحمي البكتيريا الفيروس من التحييد حتى اللحظة المناسبة؛ ما يتيح له أداء دوره بكفاءة.

كما تتميز هذه التقنية بوجود آلية أمان داخلية، حيث لا يتمكن الفيروس من التكاثر إلا بوجود إنزيم بروتياز تنتجه البكتيريا نفسها؛ ما يضمن بقاء الفيروس محصورًا داخل الورم ومنعه من الانتشار إلى الأنسجة السليمة.

وقد أثبتت التجارب على الفئران أن هذا النظام البكتيري-الفيروسي يخترق الورم بفاعلية أكبر من استخدام كل عنصر على حدة؛ ما يعزز من فاعلية العلاج.

ويعمل الفريق المطور حاليًّا على اختبار التقنية ضد أنواع مختلفة من السرطان باستخدام نماذج أورام متعددة، بهدف تطوير مجموعة متكاملة من الأدوات للعلاج الدقيق والموجه.

كما تم التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع، مع توقعات بأن تشكل هذه المنهجية قاعدة لجيل جديد من الأدوية الحية المضادة للسرطان في المستقبل.