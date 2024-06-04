تظهر في الصباح.. 5 علامات تحذيرية لمرض السكري
مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن المهم ملاحظة أن بعض العلامات التحذيرية قد تظهر بشكل خاص خلال ساعات الصباح، ما يساعد في الكشف المبكر عن الحالة وإدارتها.
بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس علامات تحذيرية خاصة بمرض السكري في الصباح:
ارتفاع السكر في الدم (ظاهرة الفجر)
يحدث ارتفاع ملحوظ في مستويات السكر في الدم بين الساعة 4 و8 صباحًا؛ نتيجة لإيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم الذي يزيد من إنتاج الجلوكوز والهرمونات مثل: الكورتيزول وهرمون النمو، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاستيقاظ.
العطش المفرط
يشعر مرضى السكري بالعطش الشديد في الصباح؛ لأن الجسم يحاول التحكم في مستويات السكر المرتفعة عن طريق الكلى، التي تعمل بجهد أكبر لتصفية الجلوكوز الزائد، ما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش.
الصداع
يمكن أن يكون الصداع الصباحي علامة على اضطراب مستويات السكر في الدم، سواء أكانت مرتفعة أم منخفضة، والإدارة السليمة لمستويات الجلوكوز يمكن أن تخفف من هذه المشكلة.
جفاف الفم
يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى استخدام الجسم لمزيد من السوائل لطرد الجلوكوز الزائد، ما يسبب جفاف الفم خاصة في الصباح.
زيادة الجوع
على الرغم من تناول الطعام بشكل جيد في اليوم السابق، قد يشعر مرضى السكري بالجوع الشديد صباحًا، بسبب عدم كفاية الجلوكوز في الخلايا نتيجة مقاومة الأنسولين أو نقص الأنسولين، ما يدفع الجسم لإرسال إشارات لتناول مزيد من الطعام.
ومن خلال فهم هذه العلامات، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات فعالة للتحكم في حالتهم الصحية والحدّ من تأثير المرض كالمراقبة المنتظمة لمستويات السكر في الدم وخاصة في الصباح، والاستمرار على نظام غذائي يتضمن أطعمة غنية بالألياف، وبروتينات خالية من الدهون، والحفاظ على رطوبة الجسم، وممارسة الرياضة لتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.