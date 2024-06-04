تظهر في الصباح.. 5 علامات تحذيرية لمرض السكري

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن المهم ملاحظة أن بعض العلامات التحذيرية قد تظهر بشكل خاص خلال ساعات الصباح، ما يساعد في الكشف المبكر عن الحالة وإدارتها.

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس علامات تحذيرية خاصة بمرض السكري في الصباح:

ارتفاع السكر في الدم (ظاهرة الفجر)

يحدث ارتفاع ملحوظ في مستويات السكر في الدم بين الساعة 4 و8 صباحًا؛ نتيجة لإيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم الذي يزيد من إنتاج الجلوكوز والهرمونات مثل: الكورتيزول وهرمون النمو، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاستيقاظ.

العطش المفرط

يشعر مرضى السكري بالعطش الشديد في الصباح؛ لأن الجسم يحاول التحكم في مستويات السكر المرتفعة عن طريق الكلى، التي تعمل بجهد أكبر لتصفية الجلوكوز الزائد، ما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش.