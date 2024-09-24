شرب الشاي والقهوة مع الطعام.. عادة قد تعرضك للخطر

تعد القهوة والشاي من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، ولكن هل تعلم أن تناولها مع الطعام قد يكون له تأثير سلبي على صحتك؟

وبحسب صحيفة "ميرور البريطانية"، حذرت اختصاصية التغذية والصيدلانية ديبوراه جرايسون من أن شرب الشاي أو القهوة أثناء تناول الوجبات، وخاصة تلك الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية، قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وأوضحت ديبوراه أن المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي والقهوة مثل البوليفينولات والعفص، تعيق امتصاص الحديد في الجسم والحديد ضروري لعدة وظائف حيوية، أهمها نقل الأكسجين في الدم".

وقالت: "إذا كنت تشرب الشاي أو القهوة مع وجبتك بانتظام، فقد تكون عرضة للإصابة بفقر الدم، خاصة إذا كنت أنثى وتعانين من الدورة الشهرية".

وتدعم الدراسات هذا التحذير، فقد وجدت أبحاث منشورة على موقع PubMed أن شرب كوب من القهوة مع وجبة مثل الهمبرغر يقلل من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 39%.

وعند تناول الشاي مع نفس الوجبة، ينخفض امتصاص الحديد بنسبة مذهلة تصل إلى 64%. دراسة أخرى من عام 1999 كشفت أن تناول القهوة مع وجبة خبز يقلل امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 90%.

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وإذا كنت لا تعاني من نقص في الحديد ولديك نظام غذائي متوازن يتضمن كمية كافية من فيتامين سي، الذي يعزز امتصاص الحديد، فإن تأثيرات الشاي والقهوة على امتصاص الحديد تكون أقل تأثيرًا.

ولكن للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو المعرضين لهذا النقص، ينصح بالانتظار ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي أو القهوة. كما يوصى بزيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي لتعزيز امتصاص الحديد.

وتشمل الأعراض الشائعة لفقر الدم:

التعب المستمر ونقص الطاقة

ضيق التنفس

خفقان القلب

شحوب البشرة

الصداع

ومن خلال تغيير بسيط في عادات شرب الشاي والقهوة، يمكنك حماية صحتك والتأكد من أن جسمك يحصل على الفوائد الكاملة من العناصر الغذائية في طعامك.