بعد رصد وفيات وإصابات.. أمراض تنفسية تهدد حياة أطفال كولومبيا

سجّلت كولومبيا منذ بداية الشهر الحالي، 8 حالات وفاة لأطفال دون سن الخامسة، نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في مقاطعة ريسارالدا.

وبحسب صحيفة "El Diario" الكولومبية، سجّلت المقاطعة ذاتها 9 آلاف حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، خلال الفترة الزمنية نفسها.

وذكر المعهد الوطني للصحة في كولومبيا، أن "أمراض الجهاز التنفسي الحادة في البلاد هي أحد الأسباب الرئيسة للوفاة عند الأطفال دون سن الخامسة، حيث تشير بيانات المعهد الى ارتفاع حالات الوفاة المحتملة في عام 2023 عما كانت عليه العام الماضي".

وأضاف المعهد أن "جميع الأعمار معرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، ولكن الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من آثار خطيرة، هم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكبار السن، لذا يجب الحذر والاهتمام عند استقبال الحالات المصابة من هاتين الفئتين العمريتين".

وقالت الصحيفة: "يستحسن بقاء المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في بيئة خالية من دخان السجائر التقليدية والإلكترونية".

وأوصى اختصاصي أمراض الرئة في كولومبيا، خافيير فاجاردو، بعزل أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض وغسل اليدين المتكرر واستخدام أقنعة الوجه.

وتابع فاجاردوا: "يجب مراعاة الترطيب الكافي لمساعدة الجسم على تعويض فقدان السوائل من إفرازات الجهاز التنفسي، وشرب المشروبات الساخنة لتقليل الألم في الحلق. بالاضافة الى التهوية الطبيعية، حيث يمكن أن يساعد الحفاظ على بيئة جيدة التهوية في تقليل مخاطر المرض وتحسين جودة الهواء الذي يتم استنشاقه".