علامات تؤكد أن وقت تغيير عدستك الطبية قد حان

قوة نظارتك الطبية لا تبقى ثابتة مع الوقت، فقد تتغير تدريجيا. لكن كيف تعرف متى حان وقت تغييرها فعلا؟.

في كثير من الأحيان، قد تمر دون أن تلاحظ ذلك أو تفسر الأعراض بشكل خاطئ، مثل التعب المستمر، أو إجهاد العين بسبب استخدام الشاشات لفترات طويلة، أو حتى التوتر.

ورغم أن بعض هذه العلامات قد تكون مرتبطة بمشاكل صحية أخرى، إلا أنها قد تخفي وراءها تغيرا في رؤيتك يستدعي تحديث قوة نظارتك.

من جانبه كشف الدكتور ماهيش نارايان ماثور، رئيس الخدمات السريرية في مستشفى الدكتور أجراوالز للعيون لموقع HT Lifestyle عن العلامات المهمة التي تشير إلى تغيير في قوة وصفة النظارات الطبية وهي:

عدم وضوح الرؤية على مسافات مختلفة، الصداع المتكرر، إجهاد العين والتعب العام، خاصة بعد أنشطة مثل القراءة أو استخدام الشاشات، التحديق أكثر لرؤية واضحة، مواجهة صعوبة في القيادة الليلية، مثل زيادة الوهج أو الهالات حول الأضواء

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، فإن العلامة الكلاسيكية هي الحاجة إلى حمل مادة القراءة بعيدا لرؤيتها بوضوح

لماذا تعتبر فحوصات العين المنتظمة مهمة؟

لا تُظهر فحوصات العين تغيرات في قوة البصر فحسب، بل تكشف أيضا عن مشاكل صحية كامنة، فتُعدّ بمثابة أول مؤشر على وجود مشكلة أعمق.

ويساعد فحص العين الدوري على اكتشاف مشاكل مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين مبكرا.

وتحدث الدكتور ماهيش نارايان ماثور عن أهمية فحوصات العين، والتي تعد أداة قوية للتحقق من الصحة العامة أيضا.

وبين الدكتور أن"فحوصات العين السنوية ضرورية لتحسين الرؤية الحالية وصحة العين على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أن العديد من أمراض العين الخطيرة، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري، لا تظهر عليها أعراض مبكرة، ولكن يمكن اكتشافها أثناء فحص شامل قبل أن تُسبب فقدانًا لا رجعة فيه للبصر".

كما تُقدم عيناك نظرة ثاقبة على صحتك العامة، كاشفةً عن علامات أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، أو حتى الاضطرابات العصبية.

و حذّر الدكتور، مُسلّطًا الضوء على أهمية فحوصات العين الدورية، ليس فقط لتصحيح البصر، بل لحماية الصحة العامة والوقاية من المضاعفات طويلة المدى.

كما اقترح على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض حالية إعطاء الأولوية لفحوصات العين الدورية لمراقبة تطورها.