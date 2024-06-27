5 أنواع فواكه ليست صحية كما تعتقد
تعتبر الفواكه من الأطعمة الطازجة والمغذية، لأنها مليئة بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. لكن بعض الأنواع، ورغم شعبيتها، قد تكون ضارة بصحتك عند تناولها بكميات كبيرة أو بأشكال معينة.
فيما يلي 5 أنواع فواكه يجب الانتباه إلى استهلاكها، بحسب ما أبداه خبراء في مجال الصحفة لصحيفة "تايمز أوف إنديا":
البرتقال
يُعرف البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة. ومع ذلك، فإن البرتقال حمضي للغاية، وقد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، خصوصا بالنسبة للأفراد المعرضين لارتجاع المريء المزعج.
الليتشي
فاكهة حلوة وغنية بالفيتامينات، لكنها تحتوي على" سم طبيعي" يُدعى "هيبوغليسين أ"، والذي يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها على معدة فارغة. لذلك يُنصح بتناول الليتشي باعتدال وضمن وجبة متوازنة.
التمر
يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، مما يجعله خيارًا "غير مثالي" للأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم.
جوز الهند المجفف
جوز الهند المجفف غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة. لذا، يمكن أن يسهم في زيادة الوزن ومشاكل القلب عند تناوله بكميات كبيرة.
الفواكه المجففة والمصنعة
بعض منتجات الفاكهة المصنعة تحتوي على سكريات مضافة، مثل الفواكه المعلبة في الشراب وعصائر الفاكهة والفاوكه المجففة، وهذه السكريات المضافة يمكن أن تزيد من خطر السمنة والسكري، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من السكر المضاف بنسبة أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية.