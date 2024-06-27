5 أنواع فواكه ليست صحية كما تعتقد

تعتبر الفواكه من الأطعمة الطازجة والمغذية، لأنها مليئة بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. لكن بعض الأنواع، ورغم شعبيتها، قد تكون ضارة بصحتك عند تناولها بكميات كبيرة أو بأشكال معينة.

فيما يلي 5 أنواع فواكه يجب الانتباه إلى استهلاكها، بحسب ما أبداه خبراء في مجال الصحفة لصحيفة "تايمز أوف إنديا":

البرتقال

يُعرف البرتقال بمحتواه العالي من فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة. ومع ذلك، فإن البرتقال حمضي للغاية، وقد يؤدي إلى ارتجاع الحمض، خصوصا بالنسبة للأفراد المعرضين لارتجاع المريء المزعج.

الليتشي

فاكهة حلوة وغنية بالفيتامينات، لكنها تحتوي على" سم طبيعي" يُدعى "هيبوغليسين أ"، والذي يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها على معدة فارغة. لذلك يُنصح بتناول الليتشي باعتدال وضمن وجبة متوازنة.