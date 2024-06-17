هل تستغرق العلكة 7 سنوات لهضمها؟

يحذر العديد من خبراء الصحة الأفراد من من ابتلاع العلكة، لاحتوائها على العديد من المواد غير المغذية، كالراتنجات والمستحلبات والملينات. وتقول حكاية قديمة أن بلع العلكة قد يستغرق جسمك 7 سنوات لهضمها، لكن هل هذه المعلومة حقيقية؟

وتقول أخصائية التغذية جوليا زومبانو لموقع "لايف ساينس" إن هضم العلكة لا يستغرق 7 سنوات، بل يحتاح 40 ساعة ليشق طريقه عبر جهازك الهضمي ويخرج عبر البراز، تمامًا كالطعام".

من جانبها، قالت الدكتورة نانسي ماكجريل للموقع نفسهك "لا تحتوي أجسامنا على إنزيمات لهضم بعض المنتجات الموجودة في العلكة.. لذا؛ في حال ابتلاعها، فإنها ستنتقل عبر أمعائك".

وتابعت: "هذا يعني أنك إذا ابتلعت العلكة، فسوف تخرجها بالكامل، تمامًا كما تفعل مع قطع الذرة غير المهضومة (والتي قد لا يتم هضمها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولها طبقة من السليلوز، والتي نفتقر أيضًا إلى الإنزيمات اللازمة لتكسيرها)".

وأضافت: "في حالات قليلة حيث كنت أقوم بإجراء تنظير القولون، وجدت القليل من العلكة التي ابتلعها المريض خلال الـ 24 ساعة الماضية، وليس منذ 7 سنوات مضت".