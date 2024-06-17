هل تستغرق العلكة 7 سنوات لهضمها؟
يحذر العديد من خبراء الصحة الأفراد من من ابتلاع العلكة، لاحتوائها على العديد من المواد غير المغذية، كالراتنجات والمستحلبات والملينات. وتقول حكاية قديمة أن بلع العلكة قد يستغرق جسمك 7 سنوات لهضمها، لكن هل هذه المعلومة حقيقية؟
وتقول أخصائية التغذية جوليا زومبانو لموقع "لايف ساينس" إن هضم العلكة لا يستغرق 7 سنوات، بل يحتاح 40 ساعة ليشق طريقه عبر جهازك الهضمي ويخرج عبر البراز، تمامًا كالطعام".
من جانبها، قالت الدكتورة نانسي ماكجريل للموقع نفسهك "لا تحتوي أجسامنا على إنزيمات لهضم بعض المنتجات الموجودة في العلكة.. لذا؛ في حال ابتلاعها، فإنها ستنتقل عبر أمعائك".
وتابعت: "هذا يعني أنك إذا ابتلعت العلكة، فسوف تخرجها بالكامل، تمامًا كما تفعل مع قطع الذرة غير المهضومة (والتي قد لا يتم هضمها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولها طبقة من السليلوز، والتي نفتقر أيضًا إلى الإنزيمات اللازمة لتكسيرها)".
وأضافت: "في حالات قليلة حيث كنت أقوم بإجراء تنظير القولون، وجدت القليل من العلكة التي ابتلعها المريض خلال الـ 24 ساعة الماضية، وليس منذ 7 سنوات مضت".
هل يشكل بلع العلكة خطرا على الحياة؟
قالت ماكجريل: "إذا كانت قطعة أو قطعتين من العلكة، فمن المحتمل ألا يحدث شيء غير مرغوب فيه أو سلبي لشخص ما، ولكن الكميات الكبيرة قد تؤدي إلى القيء، والإمساك، وانتفاخ البطن، والألم، أو تغيرات في عادات الأمعاء".
وأكملت: "ابتلاع العلكة يمكن أن يسبب انسدادًا في الأمعاء في حالات نادرة، خصوصا إذا تناول الشخص الكثير منها مرة واحدة. ففي عام 1998 أبلغت دراسة نشرت في مجلة طب الأطفال عن ثلاث حالات لأطفال أصيبوا بانسداد المريء أو الأمعاء إثر ابتلاع العلكة".
وأضافت: "هذه المشاكل لا تحدث عند الأطفال فقط. إذ قدّم تقرير لعام 2020 في مجلة ACG Case Reports تفاصيل حالة امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا اعترفت بابتلاع 25 قطعة من علكة النيكوتين يوميًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يكشف تنظير القولون أن الـ30 قطعة عالقة في أعورها، وهو كيس في مدخل الأمعاء الغليظة".
وفي النهاية قالت الدكتورة ماكجريل "إن ابتلاع الكثير من السوربيتول - وهو كحول السكر الموجود غالبًا في العلكة الخالية من السكر - يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهال؛ لأنه يسحب الماء إلى الأمعاء".